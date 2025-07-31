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Медведев назвал обвинения во вмешательстве в выборы замашками Запада - РИА Новости, 31.07.2025
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14:13 31.07.2025 (обновлено: 14:29 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/slovo-2032591183.html
Медведев назвал обвинения во вмешательстве в выборы замашками Запада
Медведев назвал обвинения во вмешательстве в выборы замашками Запада - РИА Новости, 31.07.2025
Медведев назвал обвинения во вмешательстве в выборы замашками Запада
Вмешательства в электоральные процессы стали новым словом в неоколониальных "замашках" западных стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:13:00+03:00
2025-07-31T14:29:00+03:00
дмитрий медведев
в мире
россия
венесуэла
сербия
нато
единая россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вмешательства в электоральные процессы стали новым словом в неоколониальных "замашках" западных стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.В четверг Медведев принимает участие в рабочем совещании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – За свободу наций"."Еще одна отличительная черта неоколониализма – это нетерпимость новых метрополий к многообразию политических систем. Здесь наследники колонизаторов до сих пор стремятся к политическому монополизму на основе ими же созданных правил, которые подменяют международное право. Регулярно отмечаем факты грубого вмешательства извне в суверенные дела государств-членов Организации Объединенных Наций. Очевидно, что здесь доминирует западный мир - это и Соединенные Штаты Америки, их союзники по НАТО. Излюбленным объектом вмешательства стали и электоральные процессы. Это некое новое слово в неоколониалистских замашках", - сказал Медведев.Он отметил, что в последнее время беспрецедентное давление оказывалось на Венесуэлу в период подготовки и проведения президентских и парламентских выборов. "Были организованы протесты в разных странах, нам хорошо известно. Все эти события в Сербии, Белоруссии, Мазамбике, в Пакистане и во многих других странах", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20250730/gosduma-2032407342.html
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дмитрий медведев, в мире, россия, венесуэла, сербия, нато, единая россия
Дмитрий Медведев, В мире, Россия, Венесуэла, Сербия, НАТО, Единая Россия
Медведев назвал обвинения во вмешательстве в выборы замашками Запада

Медведев назвал вмешательство в выборы новым словом в замашках Запада

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вмешательства в электоральные процессы стали новым словом в неоколониальных "замашках" западных стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В четверг Медведев принимает участие в рабочем совещании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – За свободу наций".
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В Госдуме прокомментировали заявление Санду о вмешательстве России в выборы
Вчера, 16:24
"Еще одна отличительная черта неоколониализма – это нетерпимость новых метрополий к многообразию политических систем. Здесь наследники колонизаторов до сих пор стремятся к политическому монополизму на основе ими же созданных правил, которые подменяют международное право. Регулярно отмечаем факты грубого вмешательства извне в суверенные дела государств-членов Организации Объединенных Наций. Очевидно, что здесь доминирует западный мир - это и Соединенные Штаты Америки, их союзники по НАТО. Излюбленным объектом вмешательства стали и электоральные процессы. Это некое новое слово в неоколониалистских замашках", - сказал Медведев.
Он отметил, что в последнее время беспрецедентное давление оказывалось на Венесуэлу в период подготовки и проведения президентских и парламентских выборов. "Были организованы протесты в разных странах, нам хорошо известно. Все эти события в Сербии, Белоруссии, Мазамбике, в Пакистане и во многих других странах", - подчеркнул Медведев.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы
Вчера, 13:48
 
Дмитрий МедведевВ миреРоссияВенесуэлаСербияНАТОЕдиная Россия
 
 
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