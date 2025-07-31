Медведев назвал обвинения во вмешательстве в выборы замашками Запада
Медведев назвал вмешательство в выборы новым словом в замашках Запада
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вмешательства в электоральные процессы стали новым словом в неоколониальных "замашках" западных стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В четверг Медведев принимает участие в рабочем совещании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – За свободу наций".
"Еще одна отличительная черта неоколониализма – это нетерпимость новых метрополий к многообразию политических систем. Здесь наследники колонизаторов до сих пор стремятся к политическому монополизму на основе ими же созданных правил, которые подменяют международное право. Регулярно отмечаем факты грубого вмешательства извне в суверенные дела государств-членов Организации Объединенных Наций. Очевидно, что здесь доминирует западный мир - это и Соединенные Штаты Америки, их союзники по НАТО. Излюбленным объектом вмешательства стали и электоральные процессы. Это некое новое слово в неоколониалистских замашках", - сказал Медведев.
Он отметил, что в последнее время беспрецедентное давление оказывалось на Венесуэлу в период подготовки и проведения президентских и парламентских выборов. "Были организованы протесты в разных странах, нам хорошо известно. Все эти события в Сербии, Белоруссии, Мазамбике, в Пакистане и во многих других странах", - подчеркнул Медведев.