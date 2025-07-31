Рейтинг@Mail.ru
В Словакии предрекли Евросоюзу подорожание продукции из-за санкций - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 31.07.2025 (обновлено: 11:28 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/slovakija-2032502058.html
В Словакии предрекли Евросоюзу подорожание продукции из-за санкций
В Словакии предрекли Евросоюзу подорожание продукции из-за санкций - РИА Новости, 31.07.2025
В Словакии предрекли Евросоюзу подорожание продукции из-за санкций
Полный запрет на закупку российских энергоносителей в ЕС не принесет Европе ничего хорошего, а лишь вызовет подорожание продукции и падение... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:32:00+03:00
2025-07-31T11:28:00+03:00
в мире
европа
словакия
сша
дональд трамп
любош блага
роберт фицо
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106799/66/1067996677_0:132:2828:1723_1920x0_80_0_0_0725ec0ca358135b06e78299adc71ddb.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полный запрет на закупку российских энергоносителей в ЕС не принесет Европе ничего хорошего, а лишь вызовет подорожание продукции и падение конкурентоспособности промышленности, заявил РИА Новости евродепутат из Словакии Любош Блага. "Долгосрочный и выгодный для Словакии договор о закупке российского газа все еще действует, и его нельзя просто так расторгнуть без санкций. Что же будет, когда полный запрет на закупку российских энергоносителей станет реальностью, мы можем только гадать. Уже сейчас ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет", — считает собеседник агентства. По мнению евродепутата, полный запрет на поставку в Европу российских энергоносителей вызовет падение конкурентоспособности европейской промышленности почти во всех отраслях и подорожание продукции. Он также напомнил, что американские энергоресурсы обойдутся ЕС дороже российских. При этом Блага выразил мнение, что правительство словацкого премьера Роберта Фицо будет стараться вести себя прагматично в вопросе энергоресурсов, чтобы минимизировать негативные последствия для Словакии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов — по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сделку, заявила, что тяжелого для Европейского союза торгово-экономического договора с США и удара по экономике Европы можно было бы избежать, если бы Евросоюз стабильно получал газ из России.
https://ria.ru/20250728/sdelka-2031959571.html
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032221990.html
европа
словакия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106799/66/1067996677_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_7747dddf94aa177acee36a675db7f1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, словакия, сша, дональд трамп, любош блага, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Европа, Словакия, США, Дональд Трамп, Любош Блага, Роберт Фицо, Евросоюз, Еврокомиссия
В Словакии предрекли Евросоюзу подорожание продукции из-за санкций

Полный запрет энергоресурсов из России не принесет Европе ничего хорошего

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полный запрет на закупку российских энергоносителей в ЕС не принесет Европе ничего хорошего, а лишь вызовет подорожание продукции и падение конкурентоспособности промышленности, заявил РИА Новости евродепутат из Словакии Любош Блага.
"Долгосрочный и выгодный для Словакии договор о закупке российского газа все еще действует, и его нельзя просто так расторгнуть без санкций. Что же будет, когда полный запрет на закупку российских энергоносителей станет реальностью, мы можем только гадать. Уже сейчас ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет", — считает собеседник агентства.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Словакии назвали торговую сделку ЕС и США компромиссом
28 июля, 15:22
По мнению евродепутата, полный запрет на поставку в Европу российских энергоносителей вызовет падение конкурентоспособности европейской промышленности почти во всех отраслях и подорожание продукции. Он также напомнил, что американские энергоресурсы обойдутся ЕС дороже российских.
При этом Блага выразил мнение, что правительство словацкого премьера Роберта Фицо будет стараться вести себя прагматично в вопросе энергоресурсов, чтобы минимизировать негативные последствия для Словакии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов — по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сделку, заявила, что тяжелого для Европейского союза торгово-экономического договора с США и удара по экономике Европы можно было бы избежать, если бы Евросоюз стабильно получал газ из России.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Словакия не поставила Украине семь гаубиц
29 июля, 19:47
 
В миреЕвропаСловакияСШАДональд ТрампЛюбош БлагаРоберт ФицоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала