https://ria.ru/20250731/slovakija-2032502058.html

В Словакии предрекли Евросоюзу подорожание продукции из-за санкций

В Словакии предрекли Евросоюзу подорожание продукции из-за санкций - РИА Новости, 31.07.2025

В Словакии предрекли Евросоюзу подорожание продукции из-за санкций

Полный запрет на закупку российских энергоносителей в ЕС не принесет Европе ничего хорошего, а лишь вызовет подорожание продукции и падение... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T06:32:00+03:00

2025-07-31T06:32:00+03:00

2025-07-31T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полный запрет на закупку российских энергоносителей в ЕС не принесет Европе ничего хорошего, а лишь вызовет подорожание продукции и падение конкурентоспособности промышленности, заявил РИА Новости евродепутат из Словакии Любош Блага. "Долгосрочный и выгодный для Словакии договор о закупке российского газа все еще действует, и его нельзя просто так расторгнуть без санкций. Что же будет, когда полный запрет на закупку российских энергоносителей станет реальностью, мы можем только гадать. Уже сейчас ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет", — считает собеседник агентства. По мнению евродепутата, полный запрет на поставку в Европу российских энергоносителей вызовет падение конкурентоспособности европейской промышленности почти во всех отраслях и подорожание продукции. Он также напомнил, что американские энергоресурсы обойдутся ЕС дороже российских. При этом Блага выразил мнение, что правительство словацкого премьера Роберта Фицо будет стараться вести себя прагматично в вопросе энергоресурсов, чтобы минимизировать негативные последствия для Словакии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов — по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сделку, заявила, что тяжелого для Европейского союза торгово-экономического договора с США и удара по экономике Европы можно было бы избежать, если бы Евросоюз стабильно получал газ из России.

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031959571.html

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032221990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, словакия, сша, дональд трамп, любош блага, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия