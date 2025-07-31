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Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и главы МИД Сирии - РИА Новости, 31.07.2025
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18:05 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/siriya-2032683814.html
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и главы МИД Сирии
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и главы МИД Сирии - РИА Новости, 31.07.2025
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и главы МИД Сирии
Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин встретится с находящимся в Москве главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:05:00+03:00
2025-07-31T18:05:00+03:00
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москва
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин встретится с находящимся в Москве главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы вас будем информировать", - ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Путин принять аш-Шибани в Кремле.
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Россия, Москва, Дмитрий Песков, Сирия, Владимир Путин, В мире
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и главы МИД Сирии

Песков: Кремль проинформирует, если Путин примет главу МИД Сирии аш-Шибани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин встретится с находящимся в Москве главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы вас будем информировать", - ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Путин принять аш-Шибани в Кремле.
Министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мархафом Абу Касром - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии
Вчера, 16:34
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковСирияВладимир ПутинВ мире
 
 
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