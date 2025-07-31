https://ria.ru/20250731/siriya-2032554532.html
Лавров назвал Сирию добрым российским другом
Лавров назвал Сирию добрым российским другом - РИА Новости, 31.07.2025
Лавров назвал Сирию добрым российским другом
Россия нацелена на укрепление взаимовыгодных связей с Сирией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:08:00+03:00
2025-07-31T12:08:00+03:00
2025-07-31T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия нацелена на укрепление взаимовыгодных связей с Сирией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наша позиция в пользу развития сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой является последовательной. Нацелены на то, чтобы укреплять взаимовыгодные связи между нашими народами", - сказал Лавров по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.Он добавил, что эта позиция не зависит от политической конъюнктуры или смены правительств, а опирается на проверенные временем традиции дружбы и взаимного уважения.
https://ria.ru/20250731/siriya-2032539799.html
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сирия, россия, москва, в мире, сергей лавров
Сирия, Россия, Москва, В мире, Сергей Лавров
Лавров назвал Сирию добрым российским другом
Лавров: РФ нацелена на укрепление взаимовыгодных связей с Сирией