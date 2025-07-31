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В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам
В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам - РИА Новости, 31.07.2025
В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что контакты между Москвой и Дамаском по вопросу размещения российских военных баз в Сирии... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:04:00+03:00
2025-07-31T07:04:00+03:00
2025-07-31T07:04:00+03:00
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ООН, 31 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что контакты между Москвой и Дамаском по вопросу размещения российских военных баз в Сирии продолжаются. "Конечно, есть контакты по поводу российских баз в Сирии. Они направлены, среди прочего, на обеспечение безопасности наших людей," – сказал Вершинин. Заместитель министра отметил, что российские базы были и остаются фактором стабильности для региона и могли бы значительно повысить эффективность гуманитарной помощи, оказываемой населению этой страны. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что 31 июля в Москве состоятся переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Сирии Сергеем Лавровым и Асаадом аш-Шибани.
https://ria.ru/20250730/peregovory-2032439130.html
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в мире, россия, сирия, москва, сергей вершинин, мария захарова, сергей лавров
В мире, Россия, Сирия, Москва, Сергей Вершинин, Мария Захарова, Сергей Лавров
В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам
Замглавы МИД Вершинин: контакты Москвы и Дамаска по размещению баз продолжаются