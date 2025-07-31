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В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам - РИА Новости, 31.07.2025
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07:04 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/siriya-2032504531.html
В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам
В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам - РИА Новости, 31.07.2025
В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что контакты между Москвой и Дамаском по вопросу размещения российских военных баз в Сирии... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:04:00+03:00
2025-07-31T07:04:00+03:00
в мире
россия
сирия
москва
сергей вершинин
мария захарова
сергей лавров
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ООН, 31 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что контакты между Москвой и Дамаском по вопросу размещения российских военных баз в Сирии продолжаются. "Конечно, есть контакты по поводу российских баз в Сирии. Они направлены, среди прочего, на обеспечение безопасности наших людей," – сказал Вершинин. Заместитель министра отметил, что российские базы были и остаются фактором стабильности для региона и могли бы значительно повысить эффективность гуманитарной помощи, оказываемой населению этой страны. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что 31 июля в Москве состоятся переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Сирии Сергеем Лавровым и Асаадом аш-Шибани.
https://ria.ru/20250730/peregovory-2032439130.html
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в мире, россия, сирия, москва, сергей вершинин, мария захарова, сергей лавров
В мире, Россия, Сирия, Москва, Сергей Вершинин, Мария Захарова, Сергей Лавров
В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам

Замглавы МИД Вершинин: контакты Москвы и Дамаска по размещению баз продолжаются

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк Сергей Вершинин
 Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Вершинин
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ООН, 31 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что контакты между Москвой и Дамаском по вопросу размещения российских военных баз в Сирии продолжаются.
"Конечно, есть контакты по поводу российских баз в Сирии. Они направлены, среди прочего, на обеспечение безопасности наших людей," – сказал Вершинин.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии
Вчера, 18:18
Заместитель министра отметил, что российские базы были и остаются фактором стабильности для региона и могли бы значительно повысить эффективность гуманитарной помощи, оказываемой населению этой страны.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что 31 июля в Москве состоятся переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Сирии Сергеем Лавровым и Асаадом аш-Шибани.
Полиция в Эс-Сувейде - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с террористами
23 июля, 12:05
 
В миреРоссияСирияМоскваСергей ВершининМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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