https://ria.ru/20250731/siriya-2032504531.html

В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам

В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам - РИА Новости, 31.07.2025

В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что контакты между Москвой и Дамаском по вопросу размещения российских военных баз в Сирии... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:04:00+03:00

2025-07-31T07:04:00+03:00

2025-07-31T07:04:00+03:00

в мире

россия

сирия

москва

сергей вершинин

мария захарова

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602935820_258:465:3072:2048_1920x0_80_0_0_562dba5a6f62902be6f8b6d709cb6822.jpg

ООН, 31 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что контакты между Москвой и Дамаском по вопросу размещения российских военных баз в Сирии продолжаются. "Конечно, есть контакты по поводу российских баз в Сирии. Они направлены, среди прочего, на обеспечение безопасности наших людей," – сказал Вершинин. Заместитель министра отметил, что российские базы были и остаются фактором стабильности для региона и могли бы значительно повысить эффективность гуманитарной помощи, оказываемой населению этой страны. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что 31 июля в Москве состоятся переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Сирии Сергеем Лавровым и Асаадом аш-Шибани.

https://ria.ru/20250730/peregovory-2032439130.html

https://ria.ru/20250723/pomosch-2030800343.html

россия

сирия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сирия, москва, сергей вершинин, мария захарова, сергей лавров