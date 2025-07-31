https://ria.ru/20250731/sirija-2032576517.html
Глава МИД Сирии заявил об усталости Дамаска от войны
Глава МИД Сирии заявил об усталости Дамаска от войны - РИА Новости, 31.07.2025
Глава МИД Сирии заявил об усталости Дамаска от войны
Сирия устала от войны, у Дамаска нет агрессивных планов в отношении Израиля, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:19:00+03:00
2025-07-31T13:19:00+03:00
2025-07-31T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Сирия устала от войны, у Дамаска нет агрессивных планов в отношении Израиля, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани. "У нас нет никаких намерений агрессивных в отношении Израиля. Мы заново выстраиваем страну, мы устали от войны за 10 лет, мы хотим, чтобы сирийцы воссоединились", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как отметил глава сирийского МИД, в стране много беженцев и временно перемещенных лиц, для решения проблемы которых стране нужна стабильность и помощь от партнеров. "У нас очень много беженцев, много временно перемещенных лиц, поэтому нам нужна стабильность и для этого нам нужна помощь от наших друзей", - заключил он.
https://ria.ru/20250731/rossija-2032560622.html
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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), сергей лавров
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Сергей Лавров
Глава МИД Сирии заявил об усталости Дамаска от войны
Глава МИД Сирии аш-Шибани: у Дамаска нет агрессивных планов в отношении Израиля
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Сирия устала от войны, у Дамаска нет агрессивных планов в отношении Израиля, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани.
"У нас нет никаких намерений агрессивных в отношении Израиля. Мы заново выстраиваем страну, мы устали от войны за 10 лет, мы хотим, чтобы сирийцы воссоединились", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как отметил глава сирийского МИД, в стране много беженцев и временно перемещенных лиц, для решения проблемы которых стране нужна стабильность и помощь от партнеров.
"У нас очень много беженцев, много временно перемещенных лиц, поэтому нам нужна стабильность и для этого нам нужна помощь от наших друзей", - заключил он.