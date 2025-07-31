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Российский бойцы встречали иностранных наемников в укрепрайонах Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/shturmoviki-2032587556.html
Российский бойцы встречали иностранных наемников в укрепрайонах Часова Яра
Российский бойцы встречали иностранных наемников в укрепрайонах Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Российский бойцы встречали иностранных наемников в укрепрайонах Часова Яра
Во время штурма укрепрайона в лагере "Дружба" на окраинах Часова Яра российские штурмовики встречали испанских и французских наемников, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:04:00+03:00
2025-07-31T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Во время штурма укрепрайона в лагере "Дружба" на окраинах Часова Яра российские штурмовики встречали испанских и французских наемников, сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Южная" ВС РФ, с позывным "Вестер". В четверг утром Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. "Когда брали лагерь "Дружба", там были наемники из Испании и Франции. Долго они там не задерживались: уничтожались и остатки тут же отходили", - сказал "Вестер". Со слов собеседника агентства, радиоперехваты после взятия данного укрепрайона и уничтожения наемников показали, что наемники впали в панику от происходящего. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/osvobozhdenie-2032581684.html
россия
часов яр
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россия, часов яр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Донецкая Народная Республика
Российский бойцы встречали иностранных наемников в укрепрайонах Часова Яра

Российские штурмовики встречали испанских и французских наемников в Часовом Яре

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Во время штурма укрепрайона в лагере "Дружба" на окраинах Часова Яра российские штурмовики встречали испанских и французских наемников, сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Южная" ВС РФ, с позывным "Вестер".
В четверг утром Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки взяли под контроль город Часов Яр в ДНР.
"Когда брали лагерь "Дружба", там были наемники из Испании и Франции. Долго они там не задерживались: уничтожались и остатки тут же отходили", - сказал "Вестер".
Со слов собеседника агентства, радиоперехваты после взятия данного укрепрайона и уничтожения наемников показали, что наемники впали в панику от происходящего.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра
13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрДонецкая Народная Республика
 
 
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