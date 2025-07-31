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Шапша принял участие в закладке сквера Журналистов в Калуге
Шапша принял участие в закладке сквера Журналистов в Калуге - РИА Новости, 31.07.2025
Шапша принял участие в закладке сквера Журналистов в Калуге
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев приняли участие в церемонии закладки сквера Журналистов,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:56:00+03:00
2025-07-31T16:56:00+03:00
2025-07-31T16:56:00+03:00
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КАЛУГА, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев приняли участие в церемонии закладки сквера Журналистов, который будет создан за зданием Дома печати в Калуге, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Сообщается, что в четверг в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Обсудили вопросы поддержки проектов и инициатив регионального медиасообщества. "В этот же день в Калуге губернатор и председатель Союза журналистов России приняли участие в церемонии закладки сквера Журналистов, который будет создан за зданием Дома печати на улице Марата", - говорится в сообщении. Благоустройство будущего сквера началось в прошлом году с субботника, в котором приняли участие губернатор, представители средств массовой информации, сотрудники региональных и местных органов власти, отмечают в пресс-службе. "Здесь пока еще пустырь, но заложенный камень обещает всем нам начало новой жизни этого сквера, который расположен рядом с центральным печатным органом Калужской области", - подчеркнул Владислав Шапша. Владимир Соловьёв отметил, что подобные благоустроенные территории появляются во многих регионах в память о коллегах, погибших в ходе военных действий, в том числе в зоне проведения специальной военное операции. Владимир Соловьёв вручил Владиславу Шапше медаль Союза журналистов России за поддержку средств массовой информации.
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владислав шапша, владимир соловьев (телеведущий), калужская область, россия, калуга
Калужская область, Владислав Шапша, Владимир Соловьев (телеведущий), Калужская область, Россия, Калуга
Шапша принял участие в закладке сквера Журналистов в Калуге
Владислав Шапша принял участие в церемонии закладки сквера Журналистов в Калуге
КАЛУГА, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев приняли участие в церемонии закладки сквера Журналистов, который будет создан за зданием Дома печати в Калуге, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Сообщается, что в четверг в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Обсудили вопросы поддержки проектов и инициатив регионального медиасообщества.
"В этот же день в Калуге губернатор и председатель Союза журналистов России приняли участие в церемонии закладки сквера Журналистов, который будет создан за зданием Дома печати на улице Марата", - говорится в сообщении.
Благоустройство будущего сквера началось в прошлом году с субботника, в котором приняли участие губернатор, представители средств массовой информации, сотрудники региональных и местных органов власти, отмечают в пресс-службе.
"Здесь пока еще пустырь, но заложенный камень обещает всем нам начало новой жизни этого сквера, который расположен рядом с центральным печатным органом Калужской области", - подчеркнул Владислав Шапша.
Владимир Соловьёв отметил, что подобные благоустроенные территории появляются во многих регионах в память о коллегах, погибших в ходе военных действий, в том числе в зоне проведения специальной военное операции.
Владимир Соловьёв вручил Владиславу Шапше медаль Союза журналистов России за поддержку средств массовой информации.