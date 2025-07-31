https://ria.ru/20250731/sestra-2032720834.html
Сестра погибшего при теракте в "Крокусе" узнала о его награде от друзей
Сестра погибшего при теракте в "Крокусе" узнала о его награде от друзей - РИА Новости, 31.07.2025
Сестра погибшего при теракте в "Крокусе" узнала о его награде от друзей
Лейла, сестра Вугара Гусейнова, который погиб при теракте в "Крокусе" и был в четверг посмертно награжден орденом Мужества, узнала об этом от его друзей после... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:16:00+03:00
2025-07-31T21:16:00+03:00
2025-07-31T21:16:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
общество
крокус
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лейла, сестра Вугара Гусейнова, который погиб при теракте в "Крокусе" и был в четверг посмертно награжден орденом Мужества, узнала об этом от его друзей после публикаций в СМИ. Президент России Владимир Путин за мужество и самоотверженность наградил орденом Мужества посмертно Гусейнова, заслонявшего собой людей во время теракта в "Крокус сити холле", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в четверг. "Я первый раз слышу об этом. Я прихожусь ему сестрой, по всем документам он мой брат. Но первый раз я слышу об этом... Я не в курсе, мне пока никто не звонил. Мне просто друзья его звонят и говорят, что вот прошла такая новость. Вот и все. Все, что я знаю", - сказала она корреспонденту РИА Новости. Ранее СМИ сообщали, что Гусейнов в день теракта находился в концертном зале вместе со своей женой. По словам свидетелей, когда началась стрельба, мужчина принял на себя огонь террористов, чтобы защитить стоявших рядом женщин.
https://ria.ru/20250731/krokus-2032495798.html
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общество, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Крокус
Сестра погибшего при теракте в "Крокусе" узнала о его награде от друзей
Сестра погибшего при теракте в "Крокусе" Гусейнова узнала о награде от друзей
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лейла, сестра Вугара Гусейнова, который погиб при теракте в "Крокусе" и был в четверг посмертно награжден орденом Мужества, узнала об этом от его друзей после публикаций в СМИ.
Президент России Владимир Путин за мужество и самоотверженность наградил орденом Мужества посмертно Гусейнова, заслонявшего собой людей во время теракта в "Крокус сити холле", соответствующий указ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов в четверг.
"Я первый раз слышу об этом. Я прихожусь ему сестрой, по всем документам он мой брат. Но первый раз я слышу об этом... Я не в курсе, мне пока никто не звонил. Мне просто друзья его звонят и говорят, что вот прошла такая новость. Вот и все. Все, что я знаю", - сказала она корреспонденту РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что Гусейнов в день теракта находился в концертном зале вместе со своей женой. По словам свидетелей, когда началась стрельба, мужчина принял на себя огонь террористов, чтобы защитить стоявших рядом женщин.