https://ria.ru/20250731/sestra-2032720834.html

Сестра погибшего при теракте в "Крокусе" узнала о его награде от друзей

Сестра погибшего при теракте в "Крокусе" узнала о его награде от друзей - РИА Новости, 31.07.2025

Сестра погибшего при теракте в "Крокусе" узнала о его награде от друзей

Лейла, сестра Вугара Гусейнова, который погиб при теракте в "Крокусе" и был в четверг посмертно награжден орденом Мужества, узнала об этом от его друзей после... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:16:00+03:00

2025-07-31T21:16:00+03:00

2025-07-31T21:16:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

общество

крокус

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лейла, сестра Вугара Гусейнова, который погиб при теракте в "Крокусе" и был в четверг посмертно награжден орденом Мужества, узнала об этом от его друзей после публикаций в СМИ. Президент России Владимир Путин за мужество и самоотверженность наградил орденом Мужества посмертно Гусейнова, заслонявшего собой людей во время теракта в "Крокус сити холле", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в четверг. "Я первый раз слышу об этом. Я прихожусь ему сестрой, по всем документам он мой брат. Но первый раз я слышу об этом... Я не в курсе, мне пока никто не звонил. Мне просто друзья его звонят и говорят, что вот прошла такая новость. Вот и все. Все, что я знаю", - сказала она корреспонденту РИА Новости. Ранее СМИ сообщали, что Гусейнов в день теракта находился в концертном зале вместе со своей женой. По словам свидетелей, когда началась стрельба, мужчина принял на себя огонь террористов, чтобы защитить стоявших рядом женщин.

https://ria.ru/20250731/krokus-2032495798.html

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общество, крокус