Сенат США готов принять более жесткие санкции против России, пишет NYP
NYP: сенат США примет санкции против России, если об этом попросит Трамп
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн заявил, что обе палаты американского конгресса готовы принять более жесткие антироссийские санкции, если их об этом попросит президент США Дональд Трамп, сообщает газета New York Post.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
"Палата представителей и сенат "готовы действовать", если их попросят применить более жесткие санкционные меры", - пишет газета.
Тьюн также рассказал изданию, что Трамп может решить предпринять "односторонние действия" для введения санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.