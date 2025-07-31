https://ria.ru/20250731/saudovskaya_araviya-2032613225.html

"Золотое яблоко" откроет второй магазин в Саудовской Аравии

"Золотое яблоко" откроет второй магазин в Саудовской Аравии - РИА Новости, 31.07.2025

"Золотое яблоко" откроет второй магазин в Саудовской Аравии

Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое яблоко", у которой уже есть магазин в саудовской Джидде, планирует открыть магазин в Эр-Рияде в 2026 году - это... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:41:00+03:00

2025-07-31T14:41:00+03:00

2025-07-31T14:43:00+03:00

экономика

в мире

ближний восток

саудовская аравия

золотое яблоко

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое яблоко", у которой уже есть магазин в саудовской Джидде, планирует открыть магазин в Эр-Рияде в 2026 году - это будет вторая точка ритейлера в Саудовской Аравии и четвертая - на всем Ближнем Востоке, следует из релиза компании. "В 2026 году компания откроет второй магазин в Саудовской Аравии, который станет четвертым магазином ритейлера на Ближнем Востоке. Новый саудовский магазин появится в столице КСА Эр-Рияде. Компания начала бизнес в этой стране весной 2025 года, став здесь первым и пока единственным российским омниканальным ритейлером", - сказано в релизе. Уточняется, что после открытия магазина в столице Саудовской Аравии совокупная торговая площадь компании в регионе MENA (Middle East & North Africa, Ближний Восток и Северная Африка) составит порядка 7000 квадратных метров. Ритейлер представил на Ближнем Востоке около 700 брендов со всего мира - от люксовых до масс-маркета. Также в магазинах в этом регионе представлены порядка 50 российских брендов, и за последние полгода это число удвоилось. Как отметили в компании, продажи декоративной косметики из России на Ближнем Востоке за последние полгода выросли на 30%. "Выходя на новые рынки, мы создаем платформу для экспорта российских товаров. Наши бренды сочетают качество, инновации и доступную цену, что делает их конкурентоспособными даже в премиальном сегменте. Мы гордимся возможностью представлять российскую парфюмерно-косметическую продукцию в других странах и планируем расширять этот ассортимент в будущем", - прокомментировал сооснователь "Золотого яблока" Иван Кузовлев.

https://ria.ru/20250722/sad-2030646962.html

https://realty.ria.ru/20250725/sklad-2031319963.html

ближний восток

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экономика, в мире, ближний восток, саудовская аравия, золотое яблоко