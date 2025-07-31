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Рубио не исключил введения банковских санкций против России - РИА Новости, 31.07.2025
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20:03 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/sanktsii-2032711798.html
Рубио не исключил введения банковских санкций против России
Рубио не исключил введения банковских санкций против России - РИА Новости, 31.07.2025
Рубио не исключил введения банковских санкций против России
Соединенные Штаты рассматривают возможность введения банковских санкций против России, но хотели бы избежать этого, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:03:00+03:00
2025-07-31T20:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты рассматривают возможность введения банковских санкций против России, но хотели бы избежать этого, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "У президента (США Дональда Трампа - ред.) есть множество вариантов. То есть, как всем известно, у него есть возможность ввести вторичные санкции на продажу российской нефти — а это огромная часть доходов России. Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Но, повторю, наша надежда — избежать этого и найти способ остановить боевые действия", — сказал Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.
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в мире, россия, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, Россия, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио не исключил введения банковских санкций против России

Рубио: США хотят избежать введения банковских санкций против РФ

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты рассматривают возможность введения банковских санкций против России, но хотели бы избежать этого, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"У президента (США Дональда Трампа - ред.) есть множество вариантов. То есть, как всем известно, у него есть возможность ввести вторичные санкции на продажу российской нефти — а это огромная часть доходов России. Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Но, повторю, наша надежда — избежать этого и найти способ остановить боевые действия", — сказал Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.
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