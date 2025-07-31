Сальдо оценил оборону Херсонской области на Днепре
Сальдо заявил, что линия фронта в Херсонской области хорошо укреплена
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Линия фронта в Херсонской области, проходящая по Днепру, хороша укреплена, сюрпризов от противника там не ждут, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщил РИА Новости, что украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области, активность противника зафиксирована на черноморском побережье в районе Тендровской и Кинбурнской кос.
"Днепровский рубеж хорошо укреплен, наша оборона здесь сильна. Поэтому сюрпризов мы не ждем", - сказал Сальдо.
"Высадки на косы не имеют военного смысла. Это не стратегические участки. Но они важны для медийного шума: Киев хочет заявить о "прорыве", о том, что он еще способен наступать. Зачем? Во-первых, это хотят слышать западные кураторы. Бесконечно вливать деньги в проигрывающую сторону невыгодно и бессмысленно. Во-вторых, нужна очередная "перемога" (с укр. - победа - ред.) для внутренней аудитории. А как победить, сидя в одной обороне? Никак. Вот и нужна "перемога", которая быстро обернется "зрадой" (с укр. - предательство, измена - ред.)", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18