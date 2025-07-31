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Сальдо оценил оборону Херсонской области на Днепре - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:59 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/saldo-2032503984.html
Сальдо оценил оборону Херсонской области на Днепре
Сальдо оценил оборону Херсонской области на Днепре - РИА Новости, 31.07.2025
Сальдо оценил оборону Херсонской области на Днепре
Линия фронта в Херсонской области, проходящая по Днепру, хороша укреплена, сюрпризов от противника там не ждут, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:59:00+03:00
2025-07-31T06:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Линия фронта в Херсонской области, проходящая по Днепру, хороша укреплена, сюрпризов от противника там не ждут, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщил РИА Новости, что украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области, активность противника зафиксирована на черноморском побережье в районе Тендровской и Кинбурнской кос. "Днепровский рубеж хорошо укреплен, наша оборона здесь сильна. Поэтому сюрпризов мы не ждем", - сказал Сальдо. По его словам, цель попыток ВСУ форсировать Днепр или высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах - "громкая картинка без какой-либо пользы". "Высадки на косы не имеют военного смысла. Это не стратегические участки. Но они важны для медийного шума: Киев хочет заявить о "прорыве", о том, что он еще способен наступать. Зачем? Во-первых, это хотят слышать западные кураторы. Бесконечно вливать деньги в проигрывающую сторону невыгодно и бессмысленно. Во-вторых, нужна очередная "перемога" (с укр. - победа - ред.) для внутренней аудитории. А как победить, сидя в одной обороне? Никак. Вот и нужна "перемога", которая быстро обернется "зрадой" (с укр. - предательство, измена - ред.)", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , днепр (река), россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо оценил оборону Херсонской области на Днепре

Сальдо заявил, что линия фронта в Херсонской области хорошо укреплена

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Линия фронта в Херсонской области, проходящая по Днепру, хороша укреплена, сюрпризов от противника там не ждут, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщил РИА Новости, что украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области, активность противника зафиксирована на черноморском побережье в районе Тендровской и Кинбурнской кос.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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"Днепровский рубеж хорошо укреплен, наша оборона здесь сильна. Поэтому сюрпризов мы не ждем", - сказал Сальдо.
По его словам, цель попыток ВСУ форсировать Днепр или высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах - "громкая картинка без какой-либо пользы".
"Высадки на косы не имеют военного смысла. Это не стратегические участки. Но они важны для медийного шума: Киев хочет заявить о "прорыве", о том, что он еще способен наступать. Зачем? Во-первых, это хотят слышать западные кураторы. Бесконечно вливать деньги в проигрывающую сторону невыгодно и бессмысленно. Во-вторых, нужна очередная "перемога" (с укр. - победа - ред.) для внутренней аудитории. А как победить, сидя в одной обороне? Никак. Вот и нужна "перемога", которая быстро обернется "зрадой" (с укр. - предательство, измена - ред.)", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)РоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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