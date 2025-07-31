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Рубио высказался об отношениях США и Китая - РИА Новости, 31.07.2025
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22:15 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/rubio-2032725635.html
Рубио высказался об отношениях США и Китая
Рубио высказался об отношениях США и Китая - РИА Новости, 31.07.2025
Рубио высказался об отношениях США и Китая
США вступают в период стратегической стабильности в отношениях с Китаем, несмотря на сохраняющиеся разногласия, заявил в четверг американский госсекретарь Марко РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:15:00+03:00
2025-07-31T22:15:00+03:00
в мире
китай
сша
филиппины
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США вступают в период стратегической стабильности в отношениях с Китаем, несмотря на сохраняющиеся разногласия, заявил в четверг американский госсекретарь Марко Рубио. "Мы по-прежнему твердо привержены свободе судоходства в регионе, поддержке наших партнёров, таких как Филиппины и Тайвань. Но мы также вступаем в период некой стратегической стабильности", — сказал Рубио в интервью Fox Radio. Он подчеркнул, что, несмотря на возможность определённых выгод для США от торгового конфликта с Пекином, последствия для мировой экономики были бы разрушительными. "Полномасштабный торговый конфликт между США и Китаем, возможно, принёс бы США определённую выгоду, но при этом нанёс бы серьёзный удар по миру в целом, по нашей экономике и особенно по китайской", — сказал глава американской дипломатии.
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в мире, китай, сша, филиппины, марко рубио
В мире, Китай, США, Филиппины, Марко Рубио
Рубио высказался об отношениях США и Китая

Рубио: США и Китай вступают в период стратегической стабильности

© AP Photo / Mandel NganГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США вступают в период стратегической стабильности в отношениях с Китаем, несмотря на сохраняющиеся разногласия, заявил в четверг американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы по-прежнему твердо привержены свободе судоходства в регионе, поддержке наших партнёров, таких как Филиппины и Тайвань. Но мы также вступаем в период некой стратегической стабильности", — сказал Рубио в интервью Fox Radio.
Он подчеркнул, что, несмотря на возможность определённых выгод для США от торгового конфликта с Пекином, последствия для мировой экономики были бы разрушительными.
"Полномасштабный торговый конфликт между США и Китаем, возможно, принёс бы США определённую выгоду, но при этом нанёс бы серьёзный удар по миру в целом, по нашей экономике и особенно по китайской", — сказал глава американской дипломатии.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
США и Китай продлят паузу в вопросе пошлин, пишет SCMP
27 июля, 18:43
 
В миреКитайСШАФилиппиныМарко Рубио
 
 
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