https://ria.ru/20250731/rubio-2032725635.html

Рубио высказался об отношениях США и Китая

Рубио высказался об отношениях США и Китая - РИА Новости, 31.07.2025

Рубио высказался об отношениях США и Китая

США вступают в период стратегической стабильности в отношениях с Китаем, несмотря на сохраняющиеся разногласия, заявил в четверг американский госсекретарь Марко РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:15:00+03:00

2025-07-31T22:15:00+03:00

2025-07-31T22:15:00+03:00

в мире

китай

сша

филиппины

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США вступают в период стратегической стабильности в отношениях с Китаем, несмотря на сохраняющиеся разногласия, заявил в четверг американский госсекретарь Марко Рубио. "Мы по-прежнему твердо привержены свободе судоходства в регионе, поддержке наших партнёров, таких как Филиппины и Тайвань. Но мы также вступаем в период некой стратегической стабильности", — сказал Рубио в интервью Fox Radio. Он подчеркнул, что, несмотря на возможность определённых выгод для США от торгового конфликта с Пекином, последствия для мировой экономики были бы разрушительными. "Полномасштабный торговый конфликт между США и Китаем, возможно, принёс бы США определённую выгоду, но при этом нанёс бы серьёзный удар по миру в целом, по нашей экономике и особенно по китайской", — сказал глава американской дипломатии.

https://ria.ru/20250727/ssha-2031780837.html

китай

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Станислав Ванд

в мире, китай, сша, филиппины, марко рубио