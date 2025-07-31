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"Россия" отменила около трети рейсов из Москвы в Петербург
"Россия" отменила около трети рейсов из Москвы в Петербург - РИА Новости, 31.07.2025
"Россия" отменила около трети рейсов из Москвы в Петербург
Авиакомпания "Россия" отменила 8 из 30 рейсов из Москвы в Петербург по программе "Шаттл", запланированных на четверг, следует из данных онлайн-табло аэропорта... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:24:00+03:00
2025-07-31T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" отменила 8 из 30 рейсов из Москвы в Петербург по программе "Шаттл", запланированных на четверг, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. "Отмены по производственным причинам", - прокомментировали происходящее РИА Новости в пресс-службе компании. Первый такой рейс стоял на 8.30 мск, последний отмененный на данный момент рейс должен был вылететь в 15.30 мск.
https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032030817.html
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москва, санкт-петербург, происшествия
Москва, Санкт-Петербург, Происшествия
"Россия" отменила около трети рейсов из Москвы в Петербург
"Россия" отменила 8 из 30 запланированных в четверг рейсов из Москвы в Петербург