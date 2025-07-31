https://ria.ru/20250731/rossiya-2032595938.html

"Россия" отменила около трети рейсов из Москвы в Петербург

"Россия" отменила около трети рейсов из Москвы в Петербург - РИА Новости, 31.07.2025

"Россия" отменила около трети рейсов из Москвы в Петербург

Авиакомпания "Россия" отменила 8 из 30 рейсов из Москвы в Петербург по программе "Шаттл", запланированных на четверг, следует из данных онлайн-табло аэропорта... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:24:00+03:00

2025-07-31T14:24:00+03:00

2025-07-31T14:24:00+03:00

москва

санкт-петербург

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927515205_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_a80e97b2e0dc442731c823beca64f920.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" отменила 8 из 30 рейсов из Москвы в Петербург по программе "Шаттл", запланированных на четверг, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. "Отмены по производственным причинам", - прокомментировали происходящее РИА Новости в пресс-службе компании. Первый такой рейс стоял на 8.30 мск, последний отмененный на данный момент рейс должен был вылететь в 15.30 мск.

https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032030817.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, санкт-петербург, происшествия