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"Россия" отменила около трети рейсов из Москвы в Петербург - РИА Новости, 31.07.2025
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14:24 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/rossiya-2032595938.html
"Россия" отменила около трети рейсов из Москвы в Петербург
"Россия" отменила около трети рейсов из Москвы в Петербург - РИА Новости, 31.07.2025
"Россия" отменила около трети рейсов из Москвы в Петербург
Авиакомпания "Россия" отменила 8 из 30 рейсов из Москвы в Петербург по программе "Шаттл", запланированных на четверг, следует из данных онлайн-табло аэропорта... РИА Новости, 31.07.2025
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санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" отменила 8 из 30 рейсов из Москвы в Петербург по программе "Шаттл", запланированных на четверг, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. "Отмены по производственным причинам", - прокомментировали происходящее РИА Новости в пресс-службе компании. Первый такой рейс стоял на 8.30 мск, последний отмененный на данный момент рейс должен был вылететь в 15.30 мск.
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москва, санкт-петербург, происшествия
Москва, Санкт-Петербург, Происшествия
"Россия" отменила около трети рейсов из Москвы в Петербург

"Россия" отменила 8 из 30 запланированных в четверг рейсов из Москвы в Петербург

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево
Лайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Лайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" отменила 8 из 30 рейсов из Москвы в Петербург по программе "Шаттл", запланированных на четверг, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
"Отмены по производственным причинам", - прокомментировали происходящее РИА Новости в пресс-службе компании.
Первый такой рейс стоял на 8.30 мск, последний отмененный на данный момент рейс должен был вылететь в 15.30 мск.
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