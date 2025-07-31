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В России посчитали количество сел и деревень - РИА Новости, 31.07.2025
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10:45 31.07.2025 (обновлено: 12:15 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/rossiya-2032529793.html
В России посчитали количество сел и деревень
В России посчитали количество сел и деревень - РИА Новости, 31.07.2025
В России посчитали количество сел и деревень
В России более 128 тысяч сел и деревень, сообщили РИА Новости в Росреестре. РИА Новости, 31.07.2025
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россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
общество
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В России более 128 тысяч сел и деревень, сообщили РИА Новости в Росреестре."В государственном каталоге географических названий на дату подготовки ответа зарегистрированы географические объекты в количестве: село — 33 570; деревня — 95 251", — заявили в ведомстве. Кроме того, в России насчитывается 1242 города.Оператором государственного каталога географических названий выступает Роскадастр.
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россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество
Россия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Общество
В России посчитали количество сел и деревень

Свыше 128 тысяч сел и деревень насчитывается в России

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкДеревня
Деревня - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В России более 128 тысяч сел и деревень, сообщили РИА Новости в Росреестре.
"В государственном каталоге географических названий на дату подготовки ответа зарегистрированы географические объекты в количестве: село — 33 570; деревня — 95 251", — заявили в ведомстве.
Кроме того, в России насчитывается 1242 города.
Оператором государственного каталога географических названий выступает Роскадастр.
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РоссияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Общество
 
 
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