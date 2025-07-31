https://ria.ru/20250731/rossiya-2032441097.html

Теперь не отвертеться: Россия ответит за неслыханные преступления в Гааге

Теперь не отвертеться: Россия ответит за неслыханные преступления в Гааге - РИА Новости, 31.07.2025

Теперь не отвертеться: Россия ответит за неслыханные преступления в Гааге

Страшно и мучительно стыдно жить в стране, на которую лучшие люди мира обвиняюще показывают пальцем и бормочут под нос нехорошие слова. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T08:00:00+03:00

2025-07-31T08:00:00+03:00

2025-07-31T08:02:00+03:00

аналитика

россия

интернет

human rights watch

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032456598_255:46:1119:532_1920x0_80_0_0_f774dda7aa237f2cd071f218ea094cfc.jpg

Страшно и мучительно стыдно жить в стране, на которую лучшие люди мира обвиняюще показывают пальцем и бормочут под нос нехорошие слова.Вчера тоталитарные башни Кремля окутала мрачная тень, а гуляющие по Красной площади ощутили острое и необъяснимое желание тут же в чем-то покаяться. Дело в том, что главные человеколюбы планеты — правые защитники и полузащитники из Human Rights Watch — опубликовали 50-страничный доклад "Нарушенные, заблокированные и изолированные: государственная цензура, контроль и растущая изоляция интернет-пользователей в России", где с неоспоримыми фактами в наманикюренных руках непредвзятые авторы объясняют, почему по России уже давно рыдают Гаага и ее окрестности.Читать доклад нестерпимо тяжело, но горькую правду надо знать.Надо знать, что российские интернет-провайдеры внедрили технические средства противодействия угрозам, чего делать категорически нельзя: Рунет цветет и колосится демократией только тогда, когда угрозы в нем рыскают невозбранно.Надо знать, что с февраля 2022 года в России было заблокировано аж "418+ независимых медиасайтов", которые добропорядочно и без задней мысли распространяли фейки о конфликте на Украине.Надо знать, что Россия создала "суверенный интернет", а за этот грех не будет прощения ни в этой жизни, ни в следующей.Надо быть в курсе, что в России иногда случаются региональные отключения интернета: например, в связи с атаками дронов. Каждому младенцу известно, что если активно размещать в интернете информацию о результатах атак врага прямо во время этих самых атак, то враг ни за что не додумается, как в следующий раз сделать удар более эффективным.И главное — нужно зарубить себе огненными буквами на лбу, что российские власти постоянно и бессовестно к чему-то принуждают белые и пушистые иностранные компании вроде Apple, Google, Mozilla и прочие, которые просто вышли погулять с собачкой и никого не трогали.Вывод, от которого губы невольно складываются во фразу "Верхний Ларс, а далее Израиль": "Доклад HRW документирует создание в России одной из самых всеобъемлющих систем интернет-цензуры в мире, которая превратила российский сегмент Интернета в контролируемый государством и изолированный форум, систематически нарушающий основные права человека и международные обязательства России".Но надежда умирает последней, и у России еще остается шанс стать правильной страной: есть образцовые демократические страны, где различные свободы по утрам намазывают на хрустящий багет с хамоном, и нам нужно срочно поучиться у них быть хорошими.Например, 25 июля в Великобритании вступил в силу наипрогрессивнейший закон под названием Online Safety Act, под которым бы кровью подписались Сахаров, Новодворская и их соседи по даче. Вот лишь несколько пунктов из данного закона, на которые нам, очевидно, нужно равняться:Хотя очевидно, что более демократический закон сложно себе представить, петиция о его отмене за пять дней собрала почти 400 000 подписей. Это странно, потому что в Великобритании полиция арестовывает за сообщения, вызывающие "раздражение", "неудобство" или "беспокойство", не более 40 человек в день — всего-то 12 000 уголовных дел в год.На родине свободомыслия и отчаянного вольтерьянства, в Евросоюзе, с февраля 2024 года действует не менее прекрасный "Закон о цифровых услугах" (The Digital Services Act, DSA), который под руки выводит на сторону добра не индивидуумов, а медиаплатформы. Его цель возвышенна и благородна: "защищать демократию от иностранного вмешательства". Закон требует самую малость: удалять незаконный контент, включая "язык ненависти", "террористический контент" и "дезинформацию". По мнению ничего не понимающих в истинной свободе экспертов и правозащитников, данный закон "создает систему политической цензуры" и является "инструментом политического контроля речи", где вместо судебной власти создается параллельная система, основанная на "доносах добра" от сети "доверенных уведомителей". Да, открыто признается, что "правые и консервативные взгляды — это мыслепреступление". Но если на кону судьба демократии — костры должны гореть ярко.На уровне отдельных образцовых евростран также отчаянно торжествуют разум и любовь: в Германии с 2017 года происходят рейды десятков полицейских команд (причем ранним утром, чтобы никого не побеспокоить), которые ищут людей, подозреваемых в размещении "разжигающих ненависть" онлайн-постов и комментариев. Только в одном 2024 году и только по статье "Онлайн-оскорбления" в Германии было возбуждено 23 836 судебных дел, что на фоне размера населения Китая практически стремится к нулю. Во Франции растет масштаб преследований за "речевые преступления" и "апологию терроризма", куда можно причислить что душе угодно и назначить справедливый штраф до 75 000 евро и в придачу пять лет тюрьмы, где можно читать Жан-Жака Руссо и воображать себя графом Монте-Кристо.Знакомый многим Дональд Трамп чуть ли не в первый день своей второй каденции указом отменил всю государственную цензуру, и к нему на поле для гольфа в Мар-а-Лаго уже стали приземляться белоснежные голуби. Но потом выяснилось, что Трамп оставил в силе так называемую Национальную стратегию противодействия внутреннему терроризму, принятую Байденом, в рамках которой ФБР получило инструмент для "методичного отслеживания" интернет-преступников. Критики утверждали, что определение "внутреннего экстремизма и терроризма" является предлогом для преследования политической оппозиции, но след их затерялся, на связь они не выходят.Получается, что перед Россией сейчас открыто множество путей, в конце каждого из которых маячит солнце свободы. Нужно лишь не ошибиться и срочно сделать правильный выбор — иначе мы никогда не узнаем, как прекрасно жить, когда твой онлайн-покой берегут доверенные уведомители и летучие бригады интернет-полицейских.

https://ria.ru/20250717/peskov-2029675179.html

https://ria.ru/20250730/mid-2032383301.html

https://ria.ru/20250717/psiholog-2029598358.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, интернет, human rights watch