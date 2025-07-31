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Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства в дела других стран - РИА Новости, 31.07.2025
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17:36 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/rossija-2032677542.html
Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства в дела других стран
Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства в дела других стран - РИА Новости, 31.07.2025
Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства в дела других стран
Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства во внутренние дела государств, верховенства международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:36:00+03:00
2025-07-31T17:36:00+03:00
россия
лаос
владимир путин
тхонглун сисулит
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства во внутренние дела государств, верховенства международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы и дальше будем продолжать отстаивать принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
https://ria.ru/20250610/putin-2022058355.html
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россия, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Россия, Лаос, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире
Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства в дела других стран

Путин: Россия продолжит отстаивать принципы верховенства международного права

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства во внутренние дела государств, верховенства международного права, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы и дальше будем продолжать отстаивать принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин: суверенитет России напрямую связан с традиционными ценностями
10 июня, 16:53
 
РоссияЛаосВладимир ПутинТхонглун СисулитВ мире
 
 
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