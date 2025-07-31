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Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства в дела других стран
Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства в дела других стран - РИА Новости, 31.07.2025
Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства в дела других стран
Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства во внутренние дела государств, верховенства международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:36:00+03:00
2025-07-31T17:36:00+03:00
2025-07-31T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства во внутренние дела государств, верховенства международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы и дальше будем продолжать отстаивать принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
https://ria.ru/20250610/putin-2022058355.html
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россия, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Россия, Лаос, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире
Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства в дела других стран
Путин: Россия продолжит отстаивать принципы верховенства международного права