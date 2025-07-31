https://ria.ru/20250731/rossija-2032677542.html

Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства в дела других стран

Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства в дела других стран - РИА Новости, 31.07.2025

Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства в дела других стран

Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства во внутренние дела государств, верховенства международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:36:00+03:00

2025-07-31T17:36:00+03:00

2025-07-31T17:36:00+03:00

россия

лаос

владимир путин

тхонглун сисулит

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства во внутренние дела государств, верховенства международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы и дальше будем продолжать отстаивать принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

https://ria.ru/20250610/putin-2022058355.html

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2025

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россия, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире