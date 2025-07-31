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Россия и Лаос подписали меморандум об охране природных ресурсов
Россия и Лаос подписали меморандум об охране природных ресурсов - РИА Новости, 31.07.2025
Россия и Лаос подписали меморандум об охране природных ресурсов
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонгсаван Фомвихан... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:28:00+03:00
2025-07-31T17:28:00+03:00
2025-07-31T17:28:00+03:00
россия
лаос
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
тхонглун сисулит
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонгсаван Фомвихан подписали меморандум о взаимопонимании в области охраны природных ресурсов, передает корреспондент РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области управления и охраны водных ресурсов между министерством природных ресурсов и экологии РФ и министерством сельского хозяйства и окружающей среды Лаоской Народно-Демократической Республики подписали глава Минприроды РФ Александр Козлов и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонгсаван Фомвихан. Подписание меморандума прошло по итогам переговоров президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита.
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Церемония подписания документов
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россия, лаос, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, тхонглун сисулит, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Россия, Лаос, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
Россия и Лаос подписали меморандум об охране природных ресурсов
Россия и Лаос договорились о взаимопонимании в области охраны природных ресурсов