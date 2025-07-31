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Россия и Лаос подписали меморандум об охране природных ресурсов

Россия и Лаос подписали меморандум об охране природных ресурсов - РИА Новости, 31.07.2025

Россия и Лаос подписали меморандум об охране природных ресурсов

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонгсаван Фомвихан... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:28:00+03:00

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2025-07-31T17:28:00+03:00

россия

лаос

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

тхонглун сисулит

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонгсаван Фомвихан подписали меморандум о взаимопонимании в области охраны природных ресурсов, передает корреспондент РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области управления и охраны водных ресурсов между министерством природных ресурсов и экологии РФ и министерством сельского хозяйства и окружающей среды Лаоской Народно-Демократической Республики подписали глава Минприроды РФ Александр Козлов и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонгсаван Фомвихан. Подписание меморандума прошло по итогам переговоров президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита.

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россия, лаос, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, тхонглун сисулит, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество