https://ria.ru/20250731/rossija-2032506147.html

Россия выступает за взаимодействие с Ближним Востоком, заявили в МИД

Россия выступает за взаимодействие с Ближним Востоком, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2025

Россия выступает за взаимодействие с Ближним Востоком, заявили в МИД

Россия выступает за то, чтобы сохранить взаимодействие со странами ближневосточного региона, подобное астанинскому формату переговоров по Сирии, заявил... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:22:00+03:00

2025-07-31T07:22:00+03:00

2025-07-31T07:22:00+03:00

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ООН, 31 июл - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы сохранить взаимодействие со странами ближневосточного региона, подобное астанинскому формату переговоров по Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. "Астанинский формат, который включает в себя Россию, Иран, Турцию, внес очень большой вклад в то, чтобы нормализовать на определенных этапах ситуацию в Сирии и вокруг Сирии. Мы за то, чтобы такие консультации, конечно, в любом виде, в любом формате продолжались. Нам нужно взаимодействие между странами региона с понятными целями сделать регион более безопасным и мирным", - заявил Вершинин российским журналистам в ООН. Он отметил, что вопросы, поднимавшиеся в ходе переговоров, остаются актуальными, и взаимодействие "в этом и любом другом формате между странами региона, конечно, полезно". Переговоры в Астане по политическому урегулированию в Сирии, известные как астанинский формат, велись с 2017 года. В астанинский формат входили Россия, Иран, Турция как страны - гаранты процесса урегулирования сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.

https://ria.ru/20250731/siriya-2032504531.html

https://ria.ru/20250730/mid-2032442809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, иран, сергей вершинин, оон