https://ria.ru/20250731/rossija-2032488516.html

Аннулирование

Аннулирование - РИА Новости, 31.07.2025

Аннулирование

Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 2.09 с заголовком "Контакты между РФ и Сирией по поводу российских баз в стране продолжаются - Вершинин", аннулируется... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T02:21:00+03:00

2025-07-31T02:21:00+03:00

2025-07-31T02:46:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2032488516.jpg?1753919169

Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 2.09 с заголовком "Контакты между РФ и Сирией по поводу российских баз в стране продолжаются - Вершинин", аннулируется как вышедшее в связи с техническим сбоем.

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60