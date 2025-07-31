https://ria.ru/20250731/rossija-2032488516.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 31.07.2025
Аннулирование
Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 2.09 с заголовком "Контакты между РФ и Сирией по поводу российских баз в стране продолжаются - Вершинин", аннулируется... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T02:21:00+03:00
2025-07-31T02:21:00+03:00
2025-07-31T02:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2032488516.jpg?1753919169
Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 2.09 с заголовком "Контакты между РФ и Сирией по поводу российских баз в стране продолжаются - Вершинин", аннулируется как вышедшее в связи с техническим сбоем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 2.09 с заголовком "Контакты между РФ и Сирией по поводу российских баз в стране продолжаются - Вершинин", аннулируется как вышедшее в связи с техническим сбоем.