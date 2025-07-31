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"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций - РИА Новости, 31.07.2025
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20:30 31.07.2025 (обновлено: 21:20 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/roskosmos-2032716190.html
"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций
"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций - РИА Новости, 31.07.2025
"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций
"Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, заявил глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:30:00+03:00
2025-07-31T21:20:00+03:00
сша
дмитрий баканов
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ОКРУГ БРЕВАРД (Флорида), 31 июл — РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. &quot;Подготовим дополнительно вопросы по совместной повестке, куда мы договорились включить использование наших национальных орбитальных станций, которые придут после МКС, и как мы будем взаимодействовать по работе с ними и по ряду миссий в дальний космос&quot;, — сказал он.Баканов и министр транспорта США — исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи провели переговоры в Соединенных Штатах. Это первая очная встреча глав космических агентств с 2018 года. Баканов рассказал, что пригласил Даффи на пуск корабля с американским астронавтом с Байконура в ноябре. Исполняющий обязанности директора НАСА подтвердил свою готовность, отметил глава "Роскосмоса".Кроме того, Баканов добавил, что по возвращении из США доложит президенту Владимиру Путину об итогах переговоров с американской стороной.
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сша, дмитрий баканов, роскосмос, наса, космос - риа наука
США, Дмитрий Баканов, Роскосмос, НАСА, Космос - РИА Наука
"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций

Баканов: "Роскосмос" и НАСА договорились использовать нацстанции после МКС

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
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ОКРУГ БРЕВАРД (Флорида), 31 июл — РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
«

"Подготовим дополнительно вопросы по совместной повестке, куда мы договорились включить использование наших национальных орбитальных станций, которые придут после МКС, и как мы будем взаимодействовать по работе с ними и по ряду миссий в дальний космос", — сказал он.

Баканов и министр транспорта США — исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи провели переговоры в Соединенных Штатах. Это первая очная встреча глав космических агентств с 2018 года.
Баканов рассказал, что пригласил Даффи на пуск корабля с американским астронавтом с Байконура в ноябре. Исполняющий обязанности директора НАСА подтвердил свою готовность, отметил глава "Роскосмоса".
Кроме того, Баканов добавил, что по возвращении из США доложит президенту Владимиру Путину об итогах переговоров с американской стороной.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС
Вчера, 01:35
 
СШАДмитрий БакановРоскосмосНАСАКосмос - РИА Наука
 
 
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