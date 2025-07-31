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"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций
"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций - РИА Новости, 31.07.2025
"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций
"Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, заявил глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:30:00+03:00
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ОКРУГ БРЕВАРД (Флорида), 31 июл — РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Подготовим дополнительно вопросы по совместной повестке, куда мы договорились включить использование наших национальных орбитальных станций, которые придут после МКС, и как мы будем взаимодействовать по работе с ними и по ряду миссий в дальний космос", — сказал он.Баканов и министр транспорта США — исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи провели переговоры в Соединенных Штатах. Это первая очная встреча глав космических агентств с 2018 года. Баканов рассказал, что пригласил Даффи на пуск корабля с американским астронавтом с Байконура в ноябре. Исполняющий обязанности директора НАСА подтвердил свою готовность, отметил глава "Роскосмоса".Кроме того, Баканов добавил, что по возвращении из США доложит президенту Владимиру Путину об итогах переговоров с американской стороной.
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США, Дмитрий Баканов, Роскосмос, НАСА, Космос - РИА Наука
"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций
Баканов: "Роскосмос" и НАСА договорились использовать нацстанции после МКС