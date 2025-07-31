https://ria.ru/20250731/roskosmos-2032712155.html

Баканов заявил, что приложит усилия для сохранения сотрудничества с США

Баканов заявил, что приложит усилия для сохранения сотрудничества с США - РИА Новости, 31.07.2025

Баканов заявил, что приложит усилия для сохранения сотрудничества с США

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что приложит усилия, чтобы сохранить канал сотрудничества с США, и ждет того же от NASA. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:05:00+03:00

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космос

россия

сша

роскосмос

дмитрий баканов

наса

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что приложит усилия, чтобы сохранить канал сотрудничества с США, и ждет того же от NASA. "Я приложу усилия, чтобы сохранить канал сотрудничества между Россией и США, и жду того же от NASA", - приводятся слова Баканова в сообщении "Роскосмоса". Баканов и министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи провели переговоры в США. Это первая очная встреча глав космических агентств с 2018 года.

https://ria.ru/20250731/nasa-2032491210.html

космос

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космос, россия, сша, роскосмос, дмитрий баканов, наса