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Самые дружелюбные регионы России: где чаще всего находят новых друзей - РИА Новости, 31.07.2025
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12:59 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/regiony-2032570939.html
Самые дружелюбные регионы России: где чаще всего находят новых друзей
Самые дружелюбные регионы России: где чаще всего находят новых друзей - РИА Новости, 31.07.2025
Самые дружелюбные регионы России: где чаще всего находят новых друзей
ВКонтакте проанализировала, где в России активнее всего взаимно добавляются в друзья. Лидером стала Вологодская область: в среднем у её жителей 217 друзей — это РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:59:00+03:00
2025-07-31T12:59:00+03:00
соцсети
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВКонтакте проанализировала, где в России активнее всего взаимно добавляются в друзья. Лидером стала Вологодская область: в среднем у её жителей 217 друзей — это вдвое больше, чем у пользователей из Москвы (105 друзей), и Санкт-Петербурга (142 друга). В топ-5 самых дружелюбных также вошли Архангельская, Нижегородская, Ярославская и Новгородская области.В 2025 году у каждого третьего пользователя стало больше друзей, а у 37% — увеличилось число подписчиков по отношению к прошлому году. В среднем у пользователей 106 друзей и 71 подписчик. У авторов количество подписчиков выросло на 15% за год. Периоды с наибольшим числом заявок в друзья приходятся на конец июля, конец августа и начало декабря. В этом году активность резко выросла с 8 января.У женщин ВКонтакте в среднем на 20% больше друзей, чем у мужчин. Также женщины получают почти в два раза больше подписчиков. Особенно заметен этот тренд в возрасте от 20 до 32 лет: в этот период за ними чаще следят, чем дружат."Мы видим, как миллионы пользователей начинают общение не с формальной заявки в друзья, а с вовлечённости — подписки, комментария, реакции. Всё чаще дружба в соцсети вырастает из интереса и диалога. Особенно это заметно в регионах, где сильны локальные сообщества и пользователи активнее идут на контакт", — отметил директор по продуктам социальных сервисов ВКонтакте Святослав Васильев.
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5
4.7
96
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60
353
60
соцсети, россия, дружба
Соцсети, Россия, Дружба

Самые дружелюбные регионы России: где чаще всего находят новых друзей

© Depositphotos.com / PressmasterДрузья общаются в кафе
Друзья общаются в кафе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Depositphotos.com / Pressmaster
Друзья общаются в кафе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВКонтакте проанализировала, где в России активнее всего взаимно добавляются в друзья. Лидером стала Вологодская область: в среднем у её жителей 217 друзей — это вдвое больше, чем у пользователей из Москвы (105 друзей), и Санкт-Петербурга (142 друга). В топ-5 самых дружелюбных также вошли Архангельская, Нижегородская, Ярославская и Новгородская области.
© Пресс-служба ВКонтактеРейтинг дружелюбных регионов России
Рейтинг дружелюбных регионов России - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Пресс-служба ВКонтакте
Рейтинг дружелюбных регионов России
В 2025 году у каждого третьего пользователя стало больше друзей, а у 37% — увеличилось число подписчиков по отношению к прошлому году. В среднем у пользователей 106 друзей и 71 подписчик. У авторов количество подписчиков выросло на 15% за год. Периоды с наибольшим числом заявок в друзья приходятся на конец июля, конец августа и начало декабря. В этом году активность резко выросла с 8 января.
У женщин ВКонтакте в среднем на 20% больше друзей, чем у мужчин. Также женщины получают почти в два раза больше подписчиков. Особенно заметен этот тренд в возрасте от 20 до 32 лет: в этот период за ними чаще следят, чем дружат.
© Пресс-служба ВКонтактеРейтинг дружелюбных регионов России
Рейтинг дружелюбных регионов России - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Пресс-служба ВКонтакте
Рейтинг дружелюбных регионов России
"Мы видим, как миллионы пользователей начинают общение не с формальной заявки в друзья, а с вовлечённости — подписки, комментария, реакции. Всё чаще дружба в соцсети вырастает из интереса и диалога. Особенно это заметно в регионах, где сильны локальные сообщества и пользователи активнее идут на контакт", — отметил директор по продуктам социальных сервисов ВКонтакте Святослав Васильев.
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