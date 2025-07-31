Бастрыкин поручил представить доклад о деле тренера по самбо в Керчи
Бастрыкину доложат о деле в Керчи, где тренер по самбо истязал воспитанников
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле тренера по самбо, который, согласно сообщениям в соцмедиа, систематически истязал воспитанников детского дома в Керчи, информирует СК РФ в Telegram-канале.
"Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних в Керчи, а также о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам противоправных действий. В соцмедиа сообщается о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома со стороны тренера по самбо в Керчи", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время Главным следственным управлением по республике также организована доследственная проверка по новым доводам и обстоятельствам противоправных действиях тренера, о которых рассказали бывшие воспитанники детского дома.