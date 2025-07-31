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Бастрыкин поручил представить доклад о деле тренера по самбо в Керчи - РИА Новости, 31.07.2025
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00:28 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/rassledovanie-2032484212.html
Бастрыкин поручил представить доклад о деле тренера по самбо в Керчи
Бастрыкин поручил представить доклад о деле тренера по самбо в Керчи - РИА Новости, 31.07.2025
Бастрыкин поручил представить доклад о деле тренера по самбо в Керчи
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле тренера по самбо, который, согласно сообщениям в соцмедиа,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T00:28:00+03:00
2025-07-31T00:28:00+03:00
россия
керчь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле тренера по самбо, который, согласно сообщениям в соцмедиа, систематически истязал воспитанников детского дома в Керчи, информирует СК РФ в Telegram-канале. "Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних в Керчи, а также о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам противоправных действий. В соцмедиа сообщается о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома со стороны тренера по самбо в Керчи", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время Главным следственным управлением по республике также организована доследственная проверка по новым доводам и обстоятельствам противоправных действиях тренера, о которых рассказали бывшие воспитанники детского дома.
https://ria.ru/20250729/bastrykin-2032061332.html
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россия, керчь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Керчь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин поручил представить доклад о деле тренера по самбо в Керчи

Бастрыкину доложат о деле в Керчи, где тренер по самбо истязал воспитанников

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле тренера по самбо, который, согласно сообщениям в соцмедиа, систематически истязал воспитанников детского дома в Керчи, информирует СК РФ в Telegram-канале.
"Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних в Керчи, а также о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам противоправных действий. В соцмедиа сообщается о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома со стороны тренера по самбо в Керчи", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время Главным следственным управлением по республике также организована доследственная проверка по новым доводам и обстоятельствам противоправных действиях тренера, о которых рассказали бывшие воспитанники детского дома.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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РоссияКерчьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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