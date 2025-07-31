https://ria.ru/20250731/rassledovanie-2032484212.html

Бастрыкин поручил представить доклад о деле тренера по самбо в Керчи

Бастрыкин поручил представить доклад о деле тренера по самбо в Керчи - РИА Новости, 31.07.2025

Бастрыкин поручил представить доклад о деле тренера по самбо в Керчи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле тренера по самбо, который, согласно сообщениям в соцмедиа,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T00:28:00+03:00

2025-07-31T00:28:00+03:00

2025-07-31T00:28:00+03:00

россия

керчь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле тренера по самбо, который, согласно сообщениям в соцмедиа, систематически истязал воспитанников детского дома в Керчи, информирует СК РФ в Telegram-канале. "Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних в Керчи, а также о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам противоправных действий. В соцмедиа сообщается о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома со стороны тренера по самбо в Керчи", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время Главным следственным управлением по республике также организована доследственная проверка по новым доводам и обстоятельствам противоправных действиях тренера, о которых рассказали бывшие воспитанники детского дома.

https://ria.ru/20250729/bastrykin-2032061332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, керчь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия