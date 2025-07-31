https://ria.ru/20250731/rada-2032588495.html

Рада поддержала законопроект об увеличении военных расходов

Рада поддержала законопроект об увеличении военных расходов - РИА Новости, 31.07.2025

Рада поддержала законопроект об увеличении военных расходов

Украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен (почти 10 миллиардов долларов), сообщил депутат Верховной рады... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:07:00+03:00

2025-07-31T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен (почти 10 миллиардов долларов), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Ранее глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что рассматривать в зале парламента в четверг будут новый законопроект об изменениях в бюджет, который включает только увеличение расходов на сектор обороны на 412 миллиардов гривен (9,85 миллиарда долларов). "Верховная Рада приняла законопроект, который решает вопрос денежного обеспечения военных и увеличивает расходы на силы обороны. За – 332. Это очень важный документ, который должен обеспечить наших военных", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Ранее в четверг Гончаренко* сообщил, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет, касающиеся увеличения расходов на оборону.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250731/zelenskiy-2032571872.html

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