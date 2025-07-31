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ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 31.07.2025
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили около 16.30 мск два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:02:00+03:00
2025-07-31T17:02:00+03:00
2025-07-31T17:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили около 16.30 мск два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцать первого июля 2025 года около 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью
Силы ПВО сбили 2 украинских БПЛА над Белгородской областью