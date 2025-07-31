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Путин поручил до 31 декабря обеспечить согласование нацпроектов - РИА Новости, 31.07.2025
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21:05 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032719846.html
Путин поручил до 31 декабря обеспечить согласование нацпроектов
Путин поручил до 31 декабря обеспечить согласование нацпроектов - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил до 31 декабря обеспечить согласование нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 декабря обеспечить согласование нацпроектов и положений Стратегии пространственного развития РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:05:00+03:00
2025-07-31T21:05:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 декабря обеспечить согласование нацпроектов и положений Стратегии пространственного развития РФ, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня. "Правительству Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года обеспечить согласование национальных проектов и положений Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в паспорта национальных проектов и в план реализации названной Стратегии. Срок – 31 декабря 2025 года", - сообщается в поручении.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил до 31 декабря обеспечить согласование нацпроектов

Путин поручил согласовать нацпроекты Стратегии пространственного развития

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 декабря обеспечить согласование нацпроектов и положений Стратегии пространственного развития РФ, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня.
"Правительству Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года обеспечить согласование национальных проектов и положений Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в паспорта национальных проектов и в план реализации названной Стратегии. Срок – 31 декабря 2025 года", - сообщается в поручении.
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