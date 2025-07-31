Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о денонсации конвенции о водно-болотных угодьях - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032715303.html
Путин подписал закон о денонсации конвенции о водно-болотных угодьях
Путин подписал закон о денонсации конвенции о водно-болотных угодьях - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о денонсации конвенции о водно-болотных угодьях
Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитаний... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:26:00+03:00
2025-07-31T20:26:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. Как отмечалось в сопроводительных документах, анализ ситуации показывает, что использование механизмов конвенции не представляется возможным для защиты российских водно-болотных угодий. Кроме того, подчеркивается, что участие России в работе конвенции будет иметь "исключительно отрицательные последствия ввиду особой политизации Конвенции заинтересованными сторонами". В документе также говорится, что подавляющая часть водно-болотных угодий международного значения уже находится под государственной защитой РФ и расположена в основном в границах российских особо охраняемых природных территорий.
https://ria.ru/20250731/putin-2032674384.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о денонсации конвенции о водно-болотных угодьях

Путин денонсировал конвенцию о имеющих международное значение болотных угодьях

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Как отмечалось в сопроводительных документах, анализ ситуации показывает, что использование механизмов конвенции не представляется возможным для защиты российских водно-болотных угодий. Кроме того, подчеркивается, что участие России в работе конвенции будет иметь "исключительно отрицательные последствия ввиду особой политизации Конвенции заинтересованными сторонами".
В документе также говорится, что подавляющая часть водно-болотных угодий международного значения уже находится под государственной защитой РФ и расположена в основном в границах российских особо охраняемых природных территорий.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон, обязывающий владельцев земель бороться с борщевиком
Вчера, 17:25
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала