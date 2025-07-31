https://ria.ru/20250731/putin-2032715303.html

Путин подписал закон о денонсации конвенции о водно-болотных угодьях

Путин подписал закон о денонсации конвенции о водно-болотных угодьях - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о денонсации конвенции о водно-болотных угодьях

Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитаний... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:26:00+03:00

2025-07-31T20:26:00+03:00

2025-07-31T20:26:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. Как отмечалось в сопроводительных документах, анализ ситуации показывает, что использование механизмов конвенции не представляется возможным для защиты российских водно-болотных угодий. Кроме того, подчеркивается, что участие России в работе конвенции будет иметь "исключительно отрицательные последствия ввиду особой политизации Конвенции заинтересованными сторонами". В документе также говорится, что подавляющая часть водно-болотных угодий международного значения уже находится под государственной защитой РФ и расположена в основном в границах российских особо охраняемых природных территорий.

https://ria.ru/20250731/putin-2032674384.html

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общество, россия, владимир путин