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Путин поручил учесть анализ Счетной палаты для реализации нацпроектов - РИА Новости, 31.07.2025
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20:24 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032714901.html
Путин поручил учесть анализ Счетной палаты для реализации нацпроектов
Путин поручил учесть анализ Счетной палаты для реализации нацпроектов - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил учесть анализ Счетной палаты для реализации нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при реализации нацпроектов до 2030 года и на перспективу до 2036 года учесть результаты анализа Счетной палаты РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:24:00+03:00
2025-07-31T20:24:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при реализации нацпроектов до 2030 года и на перспективу до 2036 года учесть результаты анализа Счетной палаты итогов реализации национальных проектов в 2019-2024 годах, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня. "Правительству Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года обеспечить учет результатов проведенного Счетной палатой Российской Федерации анализа итогов реализации национальных проектов в 2019-2024 годах", - говорится в поручении.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил учесть анализ Счетной палаты для реализации нацпроектов

Путин поручил учесть итоги анализа Счетной палатой для реализации нацпроектов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при реализации нацпроектов до 2030 года и на перспективу до 2036 года учесть результаты анализа Счетной палаты итогов реализации национальных проектов в 2019-2024 годах, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня.
"Правительству Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года обеспечить учет результатов проведенного Счетной палатой Российской Федерации анализа итогов реализации национальных проектов в 2019-2024 годах", - говорится в поручении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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