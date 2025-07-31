https://ria.ru/20250731/putin-2032714901.html

Путин поручил учесть анализ Счетной палаты для реализации нацпроектов

Путин поручил учесть анализ Счетной палаты для реализации нацпроектов - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поручил учесть анализ Счетной палаты для реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при реализации нацпроектов до 2030 года и на перспективу до 2036 года учесть результаты анализа Счетной палаты РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:24:00+03:00

2025-07-31T20:24:00+03:00

2025-07-31T20:24:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_ee0310929c44897f52bb32b80827ed2c.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при реализации нацпроектов до 2030 года и на перспективу до 2036 года учесть результаты анализа Счетной палаты итогов реализации национальных проектов в 2019-2024 годах, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня. "Правительству Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года обеспечить учет результатов проведенного Счетной палатой Российской Федерации анализа итогов реализации национальных проектов в 2019-2024 годах", - говорится в поручении.

https://ria.ru/20250731/putin-2032713655.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин