https://ria.ru/20250731/putin-2032714715.html

Путин поручил ускорить запуск программы поддержки IPO и SPO

Путин поручил ускорить запуск программы поддержки IPO и SPO - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поручил ускорить запуск программы поддержки IPO и SPO

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить запуск программы поддержки IPO и SPO на внутреннем финансовом рынке, уделив особое внимание... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:23:00+03:00

2025-07-31T20:23:00+03:00

2025-07-31T20:23:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить запуск программы поддержки IPO и SPO на внутреннем финансовом рынке, уделив особое внимание поддержке малых технологических компаний. Соответствующее поручение глава государства сделал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня текущего года. "Правительству РФ: … ускорить запуск программы поддержки первичных и вторичных публичных размещений акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке, уделив особое внимание поддержке таких размещений малыми технологическими компаниями", - говорится в документе, который опубликован на сайте Кремля. Доклад правительства по данному вопросу должен быть представлен 1 сентября 2025 года. В январе глава государства поручил правительству совместно с ЦБ РФ простимулировать размещение акций российских компаний на внутреннем рынке. В новом майском указе президента РФ говорится, что капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. Как он отмечал в послании Федеральному собранию, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем.

https://ria.ru/20250403/nabiullina-2009058457.html

https://ria.ru/20250624/putin-2025209250.html

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экономика, россия, владимир путин