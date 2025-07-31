https://ria.ru/20250731/putin-2032701521.html
Путин подписал закон о сокращении срока вступления бизнеса в ассоциации
Путин подписал закон о сокращении срока вступления бизнеса в ассоциации - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о сокращении срока вступления бизнеса в ассоциации
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий сократить срок вступления бизнеса в профессиональные ассоциации и союзы, соответствующий документ... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:17:00+03:00
2025-07-31T19:17:00+03:00
2025-07-31T19:17:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий сократить срок вступления бизнеса в профессиональные ассоциации и союзы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ разработан Минэкономразвития России в рамках механизма "Трансформация делового климата" и направлен на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса. Закон позволит сократить в среднем до одной недели срок вступления хозяйственных обществ (АО и ООО) в ассоциации и союзы, поясняли ранее в министерстве. Для этого хозяйственные общества смогут передать совету директоров или правлению полномочия принимать решения о вступлении в ассоциации, союзы и другие объединения, а также о прекращении участия в них. Передать такие полномочия можно, внеся изменения в устав общества. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Ранее решение о вступлении хозяйственного общества в ассоциации и прекращении участия в них принимал только высший орган его управления, то есть общее собрание акционеров или участников общества. При этом формирование повестки собрания, подготовка бюллетеней для голосования, рассылка приглашений обычно занимали больше месяца.
https://ria.ru/20250731/biznes-2032663790.html
https://ria.ru/20250731/putin-2032688465.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о сокращении срока вступления бизнеса в ассоциации
Путин подписал закон о сокращении срока вступления бизнеса в ассоциации и союзы
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий сократить срок вступления бизнеса в профессиональные ассоциации и союзы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разработан Минэкономразвития России
в рамках механизма "Трансформация делового климата" и направлен на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса. Закон позволит сократить в среднем до одной недели срок вступления хозяйственных обществ (АО и ООО) в ассоциации и союзы, поясняли ранее в министерстве.
Для этого хозяйственные общества смогут передать совету директоров или правлению полномочия принимать решения о вступлении в ассоциации, союзы и другие объединения, а также о прекращении участия в них. Передать такие полномочия можно, внеся изменения в устав общества.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее решение о вступлении хозяйственного общества в ассоциации и прекращении участия в них принимал только высший орган его управления, то есть общее собрание акционеров или участников общества. При этом формирование повестки собрания, подготовка бюллетеней для голосования, рассылка приглашений обычно занимали больше месяца.