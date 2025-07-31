https://ria.ru/20250731/putin-2032638866.html

Президент Лаоса поблагодарил Путина за теплый прием

Президент Лаоса поблагодарил Путина за теплый прием - РИА Новости, 31.07.2025

Президент Лаоса поблагодарил Путина за теплый прием

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за теплый прием и заявил, что посетить Россию - большая... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:49:00+03:00

2025-07-31T15:49:00+03:00

2025-07-31T15:49:00+03:00

в мире

лаос

россия

владимир путин

тхонглун сисулит

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за теплый прием и заявил, что посетить Россию - большая честь для него. В четверг Сисулит и Путин встречаются в Кремле. "Для меня большая честь иметь возможность посетить Российскую Федерацию с этим визитом по приглашению господина Владимира Путина, президента Российской Федерации. Хотел бы выразить искреннюю благодарность за теплый и радушный прием, оказанный мне и моей делегации", - сказал президент Лаоса на встрече с Путиным.

https://ria.ru/20250528/laos-2019472228.html

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в мире, лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит