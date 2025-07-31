https://ria.ru/20250731/putin-2032601412.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Лаоса
Путин рассказал о развитии отношений России и Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Лаоса
Торгово-экономические отношения РФ и Лаоса развиваются, в первые пять месяцев 2025 года рост товарооборота составил почти 20%, сообщил президент России Владимир РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:33:00+03:00
2025-07-31T14:33:00+03:00
2025-07-31T14:44:00+03:00
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владимир путин
тхонглун сисулит
экономика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Торгово-экономические отношения РФ и Лаоса развиваются, в первые пять месяцев 2025 года рост товарооборота составил почти 20%, сообщил президент России Владимир Путин."Торгово-экономические отношения развиваются у нас, в прошлом году был рост свыше 60% - 66%, и в этом году за январь-май тоже рост составил почти 20%", - сказал Путин во время официального визита президента Лаоса.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в четверг в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html
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россия, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, экономика
Россия, Лаос, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, Экономика
Путин рассказал о развитии отношений России и Лаоса
Путин: рост товарооборота России и Лаоса за пять месяцев составил почти 20%