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Путин рассказал о развитии отношений России и Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025
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14:33 31.07.2025 (обновлено: 14:44 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/putin-2032601412.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Лаоса
Путин рассказал о развитии отношений России и Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Лаоса
Торгово-экономические отношения РФ и Лаоса развиваются, в первые пять месяцев 2025 года рост товарооборота составил почти 20%, сообщил президент России Владимир РИА Новости, 31.07.2025
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россия
лаос
владимир путин
тхонглун сисулит
экономика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Торгово-экономические отношения РФ и Лаоса развиваются, в первые пять месяцев 2025 года рост товарооборота составил почти 20%, сообщил президент России Владимир Путин."Торгово-экономические отношения развиваются у нас, в прошлом году был рост свыше 60% - 66%, и в этом году за январь-май тоже рост составил почти 20%", - сказал Путин во время официального визита президента Лаоса.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в четверг в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html
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россия, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, экономика
Россия, Лаос, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, Экономика
Путин рассказал о развитии отношений России и Лаоса

Путин: рост товарооборота России и Лаоса за пять месяцев составил почти 20%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Торгово-экономические отношения РФ и Лаоса развиваются, в первые пять месяцев 2025 года рост товарооборота составил почти 20%, сообщил президент России Владимир Путин.
"Торгово-экономические отношения развиваются у нас, в прошлом году был рост свыше 60% - 66%, и в этом году за январь-май тоже рост составил почти 20%", - сказал Путин во время официального визита президента Лаоса.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в четверг в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Межгосударственные отношения России и Лаоса
01:26
 
РоссияЛаосВладимир ПутинТхонглун СисулитЭкономика
 
 
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