https://ria.ru/20250731/putin-2032598706.html
Переговоры Путина с президентом Лаоса. Прямая трансляция
Переговоры Путина с президентом Лаоса. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2025
Переговоры Путина с президентом Лаоса. Прямая трансляция
Переговоры президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита проходят в Кремле. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:33:00+03:00
2025-07-31T14:33:00+03:00
2025-07-31T14:33:00+03:00
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032567998_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b50e938c7c3fc3ab0984745d3f37089d.jpg
Переговоры президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита проходят в Кремле.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032567998_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f0acef14df5b098dc9a61e6fbef8587b.jpg
LIVE: Путин на переговорах с президентом Лаоса Сисулитом
LIVE: Путин на переговорах с президентом Лаоса Сисулитом
2025-07-31T14:33
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Владимир Путин
Переговоры Путина с президентом Лаоса. Прямая трансляция
Переговоры президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита проходят в Кремле.
2025-07-31T14:33
true
PT1S
Переговоры Путина с президентом Лаоса. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Переговоры президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита проходят в Кремле.