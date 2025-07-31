https://ria.ru/20250731/putin-2032598706.html

Переговоры Путина с президентом Лаоса. Прямая трансляция

Переговоры Путина с президентом Лаоса. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2025

Переговоры Путина с президентом Лаоса. Прямая трансляция

Переговоры президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита проходят в Кремле. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:33:00+03:00

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владимир путин

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Переговоры президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита проходят в Кремле.

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2025

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LIVE: Путин на переговорах с президентом Лаоса Сисулитом LIVE: Путин на переговорах с президентом Лаоса Сисулитом 2025-07-31T14:33 true PT1S

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владимир путин, видео