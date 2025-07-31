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Православие в Голливуде: как звезды нашли путь к Богу - РИА Новости, 31.07.2025
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19:30 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/put-2032322999.html
Православие в Голливуде: как звезды нашли путь к Богу
Православие в Голливуде: как звезды нашли путь к Богу - РИА Новости, 31.07.2025
Православие в Голливуде: как звезды нашли путь к Богу
Когда мы думаем о религиозных взглядах голливудских знаменитостей, в голове всплывают образы индуистской медитации, католических соборов и буддистских ретритов. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:30:00+03:00
2025-07-31T19:30:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Когда мы думаем о религиозных взглядах голливудских знаменитостей, в голове всплывают образы индуистской медитации, католических соборов и буддистских ретритов. Америка, где католицизм и протестантизм задают тон религиозной культуре, кажется далекой от православия - восточной, аскетичной культуры, почти инородной для Запада. И всё же, православие прорастает даже на красных дорожках и в душах звёзд первой величины.Как Шан Цзунг стал батюшкой, а Том Хэнкс пришёл в храм по любвиКэри-Хироюки Тагава - актёр, которого публика запомнила по роли злодея Шан Цзунга в легендарной "Смертельной битве" 90-х. Его персонаж поглощал души и гипнотизировал взглядом. Кто бы мог подумать, что сам актёр в реальности окажется совершенно другим человеком - кротким, ищущим истины и, в конечном итоге, православным христианином.Всё началось в 2015 году, когда Тагава снялся в фильме Ивана Охлобыстина "Иерей-сан: Исповедь самурая". Его герой - японец, ставший русским священником. На съёмочной площадке Тагава начал интересоваться православием всерьёз. А вскоре крестился в московском храме и взял имя Пантелеимон.Позже он рассказывал журналистам, что нашёл в православии ту духовную глубину, которой ему всегда не хватало. "Я не боюсь смерти. Я боюсь быть недостойным Божьей любви", - признался он в интервью.А в 2016 году произошло ещё одно событие: Тагава получил российское гражданство. Отныне он не просто Шан Цзунг, а гражданин России и православный христианин Пантелеимон.Актёра Тома Хэнкса зритель тоже знает и любит. Он сыграл Форреста Гампа, капитана Филлипса, профессора Лэнгдона и десятки других сильных ролей.Его супруга Рита Уилсон - православная гречанка. Сначала Том просто сопровождал её в церковь, уважая её религиозные убеждения.Но вскоре и сам почувствовал потребность стать частью этой традиции. Он крестился, стал прихожанином и сегодня регулярно посещает православный собор Святой Софии в Лос-Анджелесе - главный храм Константинопольского патриархата в США.Хэнкс говорит, что нашёл в православии "тишину, в которой можно услышать Бога". Их дети также были крещены в православной вере.Милла Йовович с детства впитала православную традициюМилла Йовович - одна из немногих актрис, которой удалось покорить Голливуд, не теряя связи с родными корнями. Родившаяся в Киеве, в семье русско-сербского происхождения, она с детства впитала православную традицию. Её мать - актриса Галина Логинова воспитывала Миллу с особым уважением к вере и родному языку.Йовович не забывает о православии даже в "Мекке киноиндустрии". Она крестила обеих дочерей в православной церкви.Актриса признаётся, что дома с мужем - режиссёром Полом Андерсоном, они сохраняют церковные традиции. Более того, Пол, хоть и англичанин, тоже принял православие.Имена дочерей, Ева и Дарья, были выбраны не случайно: младшая родилась 1 апреля, в день памяти святой Дарии. Милла признаётся: по-русски она всегда зовёт дочерей "Ева" и "Даша", так, как это принято в православии."Пожертвования на храм": Джеймс Белуши и Дженнифер ЭнистонДжеймс Белуши - комедийный актёр, сыгравший в "К-9: Собачья работа" и других, не менее замечательных фильмах, не забывает о своих албанских корнях. С детства он был воспитан в православной вере и до сих пор посещает церковь, несмотря на плотный рабочий график. Он открыто говорит, что вера - неотъемлемая часть его личности, и что он передал её своим детям. Белуши не делает из своей духовности шоу, он просто живёт так, как считает нужным.Кажется, Дженнифер Энистон - квинтэссенция американской кинозвезды: красивая, успешная, обожаемая всеми. Но за этим фасадом скрывается воспитание, пропитанное православием. Её отец - актёр Джон Энистон, грек по происхождению, с юных лет приобщал дочь к вере.Несмотря на то, что сама Энистон не афиширует свою религиозные убеждения, она регулярно делает пожертвования православным храмам, включая Спасо-Преображенский собор в Лос-Анджелесе.Православный Бэтмен и "отчаянная домохозяйка" нашли веру через семьюКристиан Бейл известен своим максимализмом в профессии: ради ролей он худеет, полнеет, тренируется до изнеможения. Но одна из его самых важных "ролей" — это роль православного христианина - любящего мужа и отца.Его жена Сандра Блажич - сербского происхождения и с детства приучена к православной традиции. После свадьбы Бейл заинтересовался верой супруги, а потом принял её сам. Их детей также крестили в православной церкви.Актриса Шэрон Лоуренс, известная по сериалам "Отчаянные домохозяйки" тоже оказалась среди тех, кого вера нашла через семью.Её муж, Том Апостол - американец греческого происхождения. После свадьбы пара обвенчалась в православной церкви, в том самом Соборе Святой Софии, где молится и Том Хэнкс. С тех пор Лоуренс активно участвует в жизни прихода.Эти истории кажутся невероятными. Они ломают стереотипы о Голливуде как о месте поверхностности и духовной пустоты.Православие, со своей строгостью, тишиной и глубиной, становится для многих звёзд важной частью жизни. Некоторые пришли к вере из любви, другие из любопытства, третьи в поисках смысла. Но, как бы то ни было, всех их объединяет одно – искренность.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Православие в Голливуде: как звезды нашли путь к Богу

© Студия Ортодокс (2014)Кадр из фильма "Иерей-сан"
Кадр из фильма Иерей-сан - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Студия Ортодокс (2014)
Кадр из фильма "Иерей-сан"
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Когда мы думаем о религиозных взглядах голливудских знаменитостей, в голове всплывают образы индуистской медитации, католических соборов и буддистских ретритов.
Америка, где католицизм и протестантизм задают тон религиозной культуре, кажется далекой от православия - восточной, аскетичной культуры, почти инородной для Запада. И всё же, православие прорастает даже на красных дорожках и в душах звёзд первой величины.

Как Шан Цзунг стал батюшкой, а Том Хэнкс пришёл в храм по любви

Кэри-Хироюки Тагава - актёр, которого публика запомнила по роли злодея Шан Цзунга в легендарной "Смертельной битве" 90-х. Его персонаж поглощал души и гипнотизировал взглядом. Кто бы мог подумать, что сам актёр в реальности окажется совершенно другим человеком - кротким, ищущим истины и, в конечном итоге, православным христианином.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктёр Кэри-Хироюки Тагава на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
Актёр Кэри-Хироюки Тагава на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актёр Кэри-Хироюки Тагава на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
Всё началось в 2015 году, когда Тагава снялся в фильме Ивана Охлобыстина "Иерей-сан: Исповедь самурая". Его герой - японец, ставший русским священником. На съёмочной площадке Тагава начал интересоваться православием всерьёз. А вскоре крестился в московском храме и взял имя Пантелеимон.
Позже он рассказывал журналистам, что нашёл в православии ту духовную глубину, которой ему всегда не хватало. "Я не боюсь смерти. Я боюсь быть недостойным Божьей любви", - признался он в интервью.
А в 2016 году произошло ещё одно событие: Тагава получил российское гражданство. Отныне он не просто Шан Цзунг, а гражданин России и православный христианин Пантелеимон.
© Предоставлено пресс-центром проекта Агентством Catchline Communication Кадр из фильма "Иерей-сан"
Кадр из фильма Иерей-сан - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Предоставлено пресс-центром проекта Агентством Catchline Communication
Кадр из фильма "Иерей-сан"
Актёра Тома Хэнкса зритель тоже знает и любит. Он сыграл Форреста Гампа, капитана Филлипса, профессора Лэнгдона и десятки других сильных ролей.
Его супруга Рита Уилсон - православная гречанка. Сначала Том просто сопровождал её в церковь, уважая её религиозные убеждения.
Но вскоре и сам почувствовал потребность стать частью этой традиции. Он крестился, стал прихожанином и сегодня регулярно посещает православный собор Святой Софии в Лос-Анджелесе - главный храм Константинопольского патриархата в США.
© AFP 2024 / Valerie Macon Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
 Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AFP 2024 / Valerie Macon
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
Хэнкс говорит, что нашёл в православии "тишину, в которой можно услышать Бога". Их дети также были крещены в православной вере.

Милла Йовович с детства впитала православную традицию

Милла Йовович - одна из немногих актрис, которой удалось покорить Голливуд, не теряя связи с родными корнями. Родившаяся в Киеве, в семье русско-сербского происхождения, она с детства впитала православную традицию. Её мать - актриса Галина Логинова воспитывала Миллу с особым уважением к вере и родному языку.
© AP Photo / Andrew MedichiniАмериканская актриса Мила Йовович. 2014 год
Американская актриса Мила Йовович. 2014 год - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Американская актриса Мила Йовович. 2014 год
Йовович не забывает о православии даже в "Мекке киноиндустрии". Она крестила обеих дочерей в православной церкви.
Актриса признаётся, что дома с мужем - режиссёром Полом Андерсоном, они сохраняют церковные традиции. Более того, Пол, хоть и англичанин, тоже принял православие.
Имена дочерей, Ева и Дарья, были выбраны не случайно: младшая родилась 1 апреля, в день памяти святой Дарии. Милла признаётся: по-русски она всегда зовёт дочерей "Ева" и "Даша", так, как это принято в православии.
© AP Photo / Matt SaylesАмериканская актриса Мила Йовович и американский кинорежиссер Пол Андерсон. 2011 год
Американская актриса Мила Йовович и американский кинорежиссер Пол Андерсон. 2011 год - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Matt Sayles
Американская актриса Мила Йовович и американский кинорежиссер Пол Андерсон. 2011 год

"Пожертвования на храм": Джеймс Белуши и Дженнифер Энистон

Джеймс Белуши - комедийный актёр, сыгравший в "К-9: Собачья работа" и других, не менее замечательных фильмах, не забывает о своих албанских корнях. С детства он был воспитан в православной вере и до сих пор посещает церковь, несмотря на плотный рабочий график.
© AP Photo / hoАктеры Джеймс Белуши и Чак Норрис
Актеры Джеймс Белуши и Чак Норрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / ho
Актеры Джеймс Белуши и Чак Норрис
Он открыто говорит, что вера - неотъемлемая часть его личности, и что он передал её своим детям. Белуши не делает из своей духовности шоу, он просто живёт так, как считает нужным.
Кажется, Дженнифер Энистон - квинтэссенция американской кинозвезды: красивая, успешная, обожаемая всеми. Но за этим фасадом скрывается воспитание, пропитанное православием. Её отец - актёр Джон Энистон, грек по происхождению, с юных лет приобщал дочь к вере.
© AP Photo / Frazer Harrison Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния
 Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Frazer Harrison
Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния
Несмотря на то, что сама Энистон не афиширует свою религиозные убеждения, она регулярно делает пожертвования православным храмам, включая Спасо-Преображенский собор в Лос-Анджелесе.

Православный Бэтмен и "отчаянная домохозяйка" нашли веру через семью

Кристиан Бейл известен своим максимализмом в профессии: ради ролей он худеет, полнеет, тренируется до изнеможения. Но одна из его самых важных "ролей" — это роль православного христианина - любящего мужа и отца.
© Фото : Courtesy of New Pictures Film /BerlinaleКристиан Бейл в фильме "Цветы войны" (Jin ling Shi San Chai)
Кристиан Бейл в фильме Цветы войны (Jin ling Shi San Chai) - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Courtesy of New Pictures Film /Berlinale
Кристиан Бейл в фильме "Цветы войны" (Jin ling Shi San Chai)
Его жена Сандра Блажич - сербского происхождения и с детства приучена к православной традиции. После свадьбы Бейл заинтересовался верой супруги, а потом принял её сам. Их детей также крестили в православной церкви.
Актриса Шэрон Лоуренс, известная по сериалам "Отчаянные домохозяйки" тоже оказалась среди тех, кого вера нашла через семью.
Её муж, Том Апостол - американец греческого происхождения. После свадьбы пара обвенчалась в православной церкви, в том самом Соборе Святой Софии, где молится и Том Хэнкс. С тех пор Лоуренс активно участвует в жизни прихода.
CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skylineПравославная церковь в Нью-Йорке
Православная церковь в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skyline
Православная церковь в Нью-Йорке
Эти истории кажутся невероятными. Они ломают стереотипы о Голливуде как о месте поверхностности и духовной пустоты.
Православие, со своей строгостью, тишиной и глубиной, становится для многих звёзд важной частью жизни. Некоторые пришли к вере из любви, другие из любопытства, третьи в поисках смысла. Но, как бы то ни было, всех их объединяет одно – искренность.
 
 
 
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