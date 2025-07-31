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Путин проводил президента Лаоса до автомобиля после переговоров в Кремле
Путин проводил президента Лаоса до автомобиля после переговоров в Кремле - РИА Новости, 31.07.2025
Путин проводил президента Лаоса до автомобиля после переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин проводил коллегу из Лаоса Тхонглуна Сисулита до автомобиля Aurus после российско-лаосских переговоров в Кремле, лидеры тепло... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:20:00+03:00
2025-07-31T18:20:00+03:00
2025-07-31T18:20:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводил коллегу из Лаоса Тхонглуна Сисулита до автомобиля Aurus после российско-лаосских переговоров в Кремле, лидеры тепло попрощались и обнялись. Ранее Путин и Сисулит провели переговоры в Кремле. Президент России по итогам встречи отметил, что отношения РФ и Лаоса развиваются успешно и поступательно. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Кремля, Путин проводил Сисулита до крыльца Большого Кремлевского дворца, где состоялись переговоры. Лидеры пожали друг другу руки, обнялись. Перед тем, как сесть в автомобиль Aurus, президент Лаоса жестом еще раз поблагодарил Путина.
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Путин прощается с президентом Лаоса Сисулитом
Путин прощается с президентом Лаоса Сисулитом
2025-07-31T18:20
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лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Лаос, Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире
Путин проводил президента Лаоса до автомобиля после переговоров в Кремле
Путин проводил президента Лаоса Сисулита до авто после переговоров в Кремле