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Патрушев заявил о возможной эскалации США и Японии в Арктике - РИА Новости, 31.07.2025
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14:40 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/proliv-2032612093.html
Патрушев заявил о возможной эскалации США и Японии в Арктике
Патрушев заявил о возможной эскалации США и Японии в Арктике - РИА Новости, 31.07.2025
Патрушев заявил о возможной эскалации США и Японии в Арктике
США и Япония в случае обострения военно-политической обстановки могут пойти на эскалацию обстановки в Беринговом проливе, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:40:00+03:00
2025-07-31T14:40:00+03:00
в мире
сша
япония
берингов пролив
николай патрушев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США и Япония в случае обострения военно-политической обстановки могут пойти на эскалацию обстановки в Беринговом проливе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Важно обеспечить безопасность на тихоокеанском участке Трансарктического транспортного коридора, где также могут быть созданы серьезные проблемы для российского судоходства. Несмотря на то, что сегодня в Беринговом проливе действует правовой режим, урегулированный двусторонними соглашениям, в случае обострения военно-политической обстановки США и Япония вполне способны пойти здесь на эскалацию", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. В настоящее время Токио в обход ограничений по итогам Второй мировой войны проводит наращивание авианесущего флота, подводных сил, ракетных вооружений, добавил Патрушев. "Это свидетельствует о том, что геополитическая напряженность в северной части Тихого океана продолжит расти, что неизбежно создаст риски для безопасного функционирования Трансарктического транспортного коридора и в целом - российского Дальнего Востока", - отметил он.
https://ria.ru/20250731/patrushev-2032609541.html
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сша
япония
берингов пролив
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в мире, сша, япония, берингов пролив, николай патрушев
В мире, США, Япония, Берингов пролив, Николай Патрушев
Патрушев заявил о возможной эскалации США и Японии в Арктике

Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию обстановки в Беринговом проливе

© AP Photo / Carolyn KasterЯпонский солдат держит флаг США
Японский солдат держит флаг США - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Японский солдат держит флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США и Япония в случае обострения военно-политической обстановки могут пойти на эскалацию обстановки в Беринговом проливе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Важно обеспечить безопасность на тихоокеанском участке Трансарктического транспортного коридора, где также могут быть созданы серьезные проблемы для российского судоходства. Несмотря на то, что сегодня в Беринговом проливе действует правовой режим, урегулированный двусторонними соглашениям, в случае обострения военно-политической обстановки США и Япония вполне способны пойти здесь на эскалацию", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
Вчера, 14:38
В настоящее время Токио в обход ограничений по итогам Второй мировой войны проводит наращивание авианесущего флота, подводных сил, ракетных вооружений, добавил Патрушев.
"Это свидетельствует о том, что геополитическая напряженность в северной части Тихого океана продолжит расти, что неизбежно создаст риски для безопасного функционирования Трансарктического транспортного коридора и в целом - российского Дальнего Востока", - отметил он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий НАТО
Вчера, 14:36
 
В миреСШАЯпонияБерингов проливНиколай Патрушев
 
 
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