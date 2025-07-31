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На Западе заговорили о провале нового антироссийского плана

На Западе заговорили о провале нового антироссийского плана - РИА Новости, 31.07.2025

На Западе заговорили о провале нового антироссийского плана

Санкции ЕС против Москвы не оказывают никакого влияния на ее экономику, пишет французское издание Le Monde. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:40:00+03:00

2025-07-31T16:40:00+03:00

2025-07-31T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Санкции ЕС против Москвы не оказывают никакого влияния на ее экономику, пишет французское издание Le Monde. "Это всего лишь расширение мер, которые никогда не работали. ЕС по-прежнему не располагает реальными механизмами для их выполнения. <…> Не известно ни одного случая, когда эти ограничения действительно соблюдались", — пишет газета.Евросоюз в середине июля ввел очередной, 18-й пакет санкций против России. Согласно ему, новые ограничения:Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничительных мер. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против нее. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250722/sanktsii-2030660828.html

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в мире, россия, москва, канада, дмитрий медведев, евросоюз