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На Западе заговорили о провале нового антироссийского плана - РИА Новости, 31.07.2025
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16:40 31.07.2025 (обновлено: 16:58 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/priznanie-2032653615.html
На Западе заговорили о провале нового антироссийского плана
На Западе заговорили о провале нового антироссийского плана - РИА Новости, 31.07.2025
На Западе заговорили о провале нового антироссийского плана
Санкции ЕС против Москвы не оказывают никакого влияния на ее экономику, пишет французское издание Le Monde. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:40:00+03:00
2025-07-31T16:58:00+03:00
в мире
россия
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канада
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Санкции ЕС против Москвы не оказывают никакого влияния на ее экономику, пишет французское издание Le Monde. "Это всего лишь расширение мер, которые никогда не работали. ЕС по-прежнему не располагает реальными механизмами для их выполнения. &lt;…&gt; Не известно ни одного случая, когда эти ограничения действительно соблюдались", — пишет газета.Евросоюз в середине июля ввел очередной, 18-й пакет санкций против России. Согласно ему, новые ограничения:Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничительных мер. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против нее. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250722/sanktsii-2030660828.html
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в мире, россия, москва, канада, дмитрий медведев, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Канада, Дмитрий Медведев, Евросоюз
На Западе заговорили о провале нового антироссийского плана

Le Monde: санкции Запада не действуют на Россию

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Санкции ЕС против Москвы не оказывают никакого влияния на ее экономику, пишет французское издание Le Monde.
"Это всего лишь расширение мер, которые никогда не работали. ЕС по-прежнему не располагает реальными механизмами для их выполнения. <…> Не известно ни одного случая, когда эти ограничения действительно соблюдались", — пишет газета.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России
22 июля, 16:47
Евросоюз в середине июля ввел очередной, 18-й пакет санкций против России. Согласно ему, новые ограничения:
  • запрещают транзакции с 22 российскими банками, включая Т-Банк, Яндекс-банк и Озон-банк, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
  • вводят автоматический механизм изменения потолка цен на нефть;

По данным агентства Reuters, эти ограничения снизят потолок цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.

  • запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии и США;
  • вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
  • прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
  • впервые затрагивают капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничительных мер. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против нее. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Глава МИД Франции заявил о начале работы над новыми санкциями против России
22 июля, 09:57
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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