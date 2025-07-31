На Западе заговорили о провале нового антироссийского плана
Le Monde: санкции Запада не действуют на Россию
Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Санкции ЕС против Москвы не оказывают никакого влияния на ее экономику, пишет французское издание Le Monde.
"Это всего лишь расширение мер, которые никогда не работали. ЕС по-прежнему не располагает реальными механизмами для их выполнения. <…> Не известно ни одного случая, когда эти ограничения действительно соблюдались", — пишет газета.
Евросоюз в середине июля ввел очередной, 18-й пакет санкций против России. Согласно ему, новые ограничения:
- запрещают транзакции с 22 российскими банками, включая Т-Банк, Яндекс-банк и Озон-банк, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
- вводят автоматический механизм изменения потолка цен на нефть;
По данным агентства Reuters, эти ограничения снизят потолок цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.
- запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии и США;
- вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
- прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
- впервые затрагивают капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против нее. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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