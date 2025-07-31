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В ДНР вынесли приговор мужчине по делу о госизмене - РИА Новости, 31.07.2025
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12:03 31.07.2025 (обновлено: 12:04 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/prigovor-2032552086.html
В ДНР вынесли приговор мужчине по делу о госизмене
В ДНР вынесли приговор мужчине по делу о госизмене - РИА Новости, 31.07.2025
В ДНР вынесли приговор мужчине по делу о госизмене
Верховный суд ДНР приговорил к 7 годам колонии 18-летнего жителя Мариуполя, работавшего на военную разведку Украины, по обвинению и в госизмене, и в шпионаже,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:03:00+03:00
2025-07-31T12:04:00+03:00
украина
донецкая народная республика
мариуполь
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 7 годам колонии 18-летнего жителя Мариуполя, работавшего на военную разведку Украины, по обвинению и в госизмене, и в шпионаже, сообщили в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего Александра Сырова. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (государственная измена), ст. 275 УК РФ (шпионаж)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в сентябре 2023 года Сыров, являясь гражданином Украины, находясь в Мариуполе по месту своего проживания, установил контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. По указанию куратора он собирал, хранил и передавал фото- и видеозаписи с географическими координатами мест размещения военной техники и личного состава российской военной организации. Осенью 2023 года, получив гражданство Российской Федерации, Сыров продолжил передавать сведения, которые могли быть использованы против российских войск неустановленному сотруднику украинской разведки. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сырова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила прокуратура.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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украина, донецкая народная республика, мариуполь, общество
Украина, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Общество
В ДНР вынесли приговор мужчине по делу о госизмене

В ДНР мужчину приговорили к 7 годам колонии по делу о госизмене и шпионаже

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 7 годам колонии 18-летнего жителя Мариуполя, работавшего на военную разведку Украины, по обвинению и в госизмене, и в шпионаже, сообщили в прокуратуре республики.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего Александра Сырова. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (государственная измена), ст. 275 УК РФ (шпионаж)", - сообщили в прокуратуре.
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4 июля 2024, 13:19
В суде было установлено, что в сентябре 2023 года Сыров, являясь гражданином Украины, находясь в Мариуполе по месту своего проживания, установил контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. По указанию куратора он собирал, хранил и передавал фото- и видеозаписи с географическими координатами мест размещения военной техники и личного состава российской военной организации.
Осенью 2023 года, получив гражданство Российской Федерации, Сыров продолжил передавать сведения, которые могли быть использованы против российских войск неустановленному сотруднику украинской разведки.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сырова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила прокуратура.
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На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены
1 июля 2024, 11:39
 
УкраинаДонецкая Народная РеспубликаМариупольОбщество
 
 
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