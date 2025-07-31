https://ria.ru/20250731/prigovor-2032552086.html

В ДНР вынесли приговор мужчине по делу о госизмене

В ДНР вынесли приговор мужчине по делу о госизмене - РИА Новости, 31.07.2025

В ДНР вынесли приговор мужчине по делу о госизмене

Верховный суд ДНР приговорил к 7 годам колонии 18-летнего жителя Мариуполя, работавшего на военную разведку Украины, по обвинению и в госизмене, и в шпионаже,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:03:00+03:00

2025-07-31T12:03:00+03:00

2025-07-31T12:04:00+03:00

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донецкая народная республика

мариуполь

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 7 годам колонии 18-летнего жителя Мариуполя, работавшего на военную разведку Украины, по обвинению и в госизмене, и в шпионаже, сообщили в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего Александра Сырова. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (государственная измена), ст. 275 УК РФ (шпионаж)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в сентябре 2023 года Сыров, являясь гражданином Украины, находясь в Мариуполе по месту своего проживания, установил контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. По указанию куратора он собирал, хранил и передавал фото- и видеозаписи с географическими координатами мест размещения военной техники и личного состава российской военной организации. Осенью 2023 года, получив гражданство Российской Федерации, Сыров продолжил передавать сведения, которые могли быть использованы против российских войск неустановленному сотруднику украинской разведки. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сырова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила прокуратура.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

украина

донецкая народная республика

мариуполь

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украина, донецкая народная республика, мариуполь, общество