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В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:31 31.07.2025
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В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА
В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА
Пожарные тушат траву на месте падения обломков БПЛА в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:31:00+03:00
2025-07-31T07:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
суровикинский район
россия
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. Пожарные тушат траву на месте падения обломков БПЛА в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области. Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области. "Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами", - заявил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
суровикинский район
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происшествия, волгоградская область, суровикинский район, россия, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Суровикинский район, Россия, Андрей Бочаров
В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА

На месте падения обломков БПЛА в Волгоградской области тушат траву

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС. Архивное фото
Сотрудник МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Сотрудник МЧС. Архивное фото. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. Пожарные тушат траву на месте падения обломков БПЛА в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области.
Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области.
"Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами", - заявил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьСуровикинский районРоссияАндрей Бочаров
 
 
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