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В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА

В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025

В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА

Пожарные тушат траву на месте падения обломков БПЛА в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:31:00+03:00

2025-07-31T07:31:00+03:00

2025-07-31T07:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

волгоградская область

суровикинский район

россия

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. Пожарные тушат траву на месте падения обломков БПЛА в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области. Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области. "Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами", - заявил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волгоградская область

суровикинский район

россия

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Дарья Буймова

происшествия, волгоградская область, суровикинский район, россия, андрей бочаров