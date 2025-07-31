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В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА
В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА
Пожарные тушат траву на месте падения обломков БПЛА в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:31:00+03:00
2025-07-31T07:31:00+03:00
2025-07-31T07:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
суровикинский район
россия
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. Пожарные тушат траву на месте падения обломков БПЛА в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области. Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области. "Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами", - заявил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, суровикинский район, россия, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Суровикинский район, Россия, Андрей Бочаров
В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА
На месте падения обломков БПЛА в Волгоградской области тушат траву