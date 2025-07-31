https://ria.ru/20250731/pozhar-2032496955.html

Житель Приморья пострадал при пожаре в многоквартирном доме

Житель Приморья пострадал при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 31.07.2025

Житель Приморья пострадал при пожаре в многоквартирном доме

Житель приморской Находки пострадал при пожаре многоквартирного дома, его передали медикам скорой помощи, сообщает ГУ МЧС по Приморью. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T04:53:00+03:00

2025-07-31T04:53:00+03:00

2025-07-31T04:53:00+03:00

происшествия

находка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Житель приморской Находки пострадал при пожаре многоквартирного дома, его передали медикам скорой помощи, сообщает ГУ МЧС по Приморью. "На улице Ленинградская произошло возгорание квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома... Звено газодымозащитной службы… вывело из задымленной квартиры пострадавшего мужчину, он был передан медикам скорой помощи", - говорится в сообщении. Как отмечают в ГУ МЧС по региону, пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Погибших нет, причина возгорания устанавливается.

https://ria.ru/20250623/dagestan-2024778845.html

находка

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, находка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)