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Житель Приморья пострадал при пожаре в многоквартирном доме
Житель Приморья пострадал при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 31.07.2025
Житель Приморья пострадал при пожаре в многоквартирном доме
Житель приморской Находки пострадал при пожаре многоквартирного дома, его передали медикам скорой помощи, сообщает ГУ МЧС по Приморью. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:53:00+03:00
2025-07-31T04:53:00+03:00
2025-07-31T04:53:00+03:00
происшествия
находка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Житель приморской Находки пострадал при пожаре многоквартирного дома, его передали медикам скорой помощи, сообщает ГУ МЧС по Приморью. "На улице Ленинградская произошло возгорание квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома... Звено газодымозащитной службы… вывело из задымленной квартиры пострадавшего мужчину, он был передан медикам скорой помощи", - говорится в сообщении. Как отмечают в ГУ МЧС по региону, пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Погибших нет, причина возгорания устанавливается.
https://ria.ru/20250623/dagestan-2024778845.html
находка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, находка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Находка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Житель Приморья пострадал при пожаре в многоквартирном доме
Житель Находки пострадал при пожаре многоквартирного дома