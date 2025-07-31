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В КБР вспыхнул пожар в православном храме - РИА Новости, 31.07.2025
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Религия
 
16:09 31.07.2025 (обновлено: 16:24 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/pozhar--2032644886.html
В КБР вспыхнул пожар в православном храме
В КБР вспыхнул пожар в православном храме - РИА Новости, 31.07.2025
В КБР вспыхнул пожар в православном храме
Пожар на площади 50 квадратных метров произошел в православном храме в Майском районе Кабардино-Балкарии из-за упавшей свечи, пострадавших нет, сообщила глава... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:09:00+03:00
2025-07-31T16:24:00+03:00
религия
майский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Пожар на площади 50 квадратных метров произошел в православном храме в Майском районе Кабардино-Балкарии из-за упавшей свечи, пострадавших нет, сообщила глава районной администрации Татьяна Саенко. "Сегодня произошел пожар в храме св. Архистратига Михаила г. Майский: от упавшей свечи загорелись столик в правом углу при входе в храм, икона и тумбы. Пострадавших нет. Благодаря оперативной работе пожарной бригады огонь удалось быстро потушить, не дать ему перейти в центральную часть", - написала Саенко в своем Telegram-канале. По ее словам, главный иконостас храма уцелел, площадь пожара составила 50 квадратных метров. "Конечно, очень печальное зрелище, учитывая, что относительно недавно внутри храма был сделан ремонт. Будем оказывать содействие в восстановлении первоначального облика стен", - отметила глава администрации.
https://ria.ru/20250731/pozhar-2032629591.html
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майский район, происшествия
Религия, Майский район, Происшествия
В КБР вспыхнул пожар в православном храме

Пожар произошел в православном храме в КБР, никто не пострадал

© Фото : Татьяна Саенко/TelegramПоследствия пожара в храме св. Архистратига Михаила в городе Майский
Последствия пожара в храме св. Архистратига Михаила в городе Майский - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Татьяна Саенко/Telegram
Последствия пожара в храме св. Архистратига Михаила в городе Майский
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НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Пожар на площади 50 квадратных метров произошел в православном храме в Майском районе Кабардино-Балкарии из-за упавшей свечи, пострадавших нет, сообщила глава районной администрации Татьяна Саенко.
"Сегодня произошел пожар в храме св. Архистратига Михаила г. Майский: от упавшей свечи загорелись столик в правом углу при входе в храм, икона и тумбы. Пострадавших нет. Благодаря оперативной работе пожарной бригады огонь удалось быстро потушить, не дать ему перейти в центральную часть", - написала Саенко в своем Telegram-канале.
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По ее словам, главный иконостас храма уцелел, площадь пожара составила 50 квадратных метров.
"Конечно, очень печальное зрелище, учитывая, что относительно недавно внутри храма был сделан ремонт. Будем оказывать содействие в восстановлении первоначального облика стен", - отметила глава администрации.
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