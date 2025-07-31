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Дополнительная помощь Украине приведет к новым разрушениям, заявили в США - РИА Новости, 31.07.2025
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13:13 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/pomosch-2032575390.html
Дополнительная помощь Украине приведет к новым разрушениям, заявили в США
Дополнительная помощь Украине приведет к новым разрушениям, заявили в США - РИА Новости, 31.07.2025
Дополнительная помощь Украине приведет к новым разрушениям, заявили в США
Дополнительная американская помощь Украине влечет за собой лишь ее дальнейшее разрушение и не гарантирует изменение итогов российско-украинского конфликта,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:13:00+03:00
2025-07-31T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Дополнительная американская помощь Украине влечет за собой лишь ее дальнейшее разрушение и не гарантирует изменение итогов российско-украинского конфликта, говорится в статье американского политического писателя Дага Бэндоу для журнала American Conservative. "Дополнительная поддержка их страны (Украины – ред.) со стороны США приведет к ее дальнейшему разрушению, при этом шансы изменить конечный исход войны будут весьма ограниченными", - считает Бэндоу. Также эксперт полагает, что предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие, вероятно, продлит конфликт, а не положит ему конец. Бэндоу отмечает отсутствие признаков того, что правительство Владимира Зеленского отказалось от "нереалистических целей возвращения утраченной территории, включая Крым", а сам Зеленский "разыграл Трампа", выступив за временную остановку огня, но не допустив никаких уступок. Ранее Трамп рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032271238.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Дополнительная помощь Украине приведет к новым разрушениям, заявили в США

Бэндоу: дополнительная помощь США Украине приведет лишь к ее разрушению

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Дополнительная американская помощь Украине влечет за собой лишь ее дальнейшее разрушение и не гарантирует изменение итогов российско-украинского конфликта, говорится в статье американского политического писателя Дага Бэндоу для журнала American Conservative.
"Дополнительная поддержка их страны (Украины – ред.) со стороны США приведет к ее дальнейшему разрушению, при этом шансы изменить конечный исход войны будут весьма ограниченными", - считает Бэндоу.
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Также эксперт полагает, что предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие, вероятно, продлит конфликт, а не положит ему конец. Бэндоу отмечает отсутствие признаков того, что правительство Владимира Зеленского отказалось от "нереалистических целей возвращения утраченной территории, включая Крым", а сам Зеленский "разыграл Трампа", выступив за временную остановку огня, но не допустив никаких уступок.
Ранее Трамп рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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