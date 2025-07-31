Дополнительная помощь Украине приведет к новым разрушениям, заявили в США
Бэндоу: дополнительная помощь США Украине приведет лишь к ее разрушению
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Дополнительная американская помощь Украине влечет за собой лишь ее дальнейшее разрушение и не гарантирует изменение итогов российско-украинского конфликта, говорится в статье американского политического писателя Дага Бэндоу для журнала American Conservative.
Также эксперт полагает, что предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие, вероятно, продлит конфликт, а не положит ему конец. Бэндоу отмечает отсутствие признаков того, что правительство Владимира Зеленского отказалось от "нереалистических целей возвращения утраченной территории, включая Крым", а сам Зеленский "разыграл Трампа", выступив за временную остановку огня, но не допустив никаких уступок.
Ранее Трамп рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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