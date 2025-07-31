https://ria.ru/20250731/pomosch-2032575390.html

Дополнительная помощь Украине приведет к новым разрушениям, заявили в США

Дополнительная помощь Украине приведет к новым разрушениям, заявили в США - РИА Новости, 31.07.2025

Дополнительная помощь Украине приведет к новым разрушениям, заявили в США

Дополнительная американская помощь Украине влечет за собой лишь ее дальнейшее разрушение и не гарантирует изменение итогов российско-украинского конфликта,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:13:00+03:00

2025-07-31T13:13:00+03:00

2025-07-31T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Дополнительная американская помощь Украине влечет за собой лишь ее дальнейшее разрушение и не гарантирует изменение итогов российско-украинского конфликта, говорится в статье американского политического писателя Дага Бэндоу для журнала American Conservative. "Дополнительная поддержка их страны (Украины – ред.) со стороны США приведет к ее дальнейшему разрушению, при этом шансы изменить конечный исход войны будут весьма ограниченными", - считает Бэндоу. Также эксперт полагает, что предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие, вероятно, продлит конфликт, а не положит ему конец. Бэндоу отмечает отсутствие признаков того, что правительство Владимира Зеленского отказалось от "нереалистических целей возвращения утраченной территории, включая Крым", а сам Зеленский "разыграл Трампа", выступив за временную остановку огня, но не допустив никаких уступок. Ранее Трамп рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032271238.html

https://ria.ru/20250729/ssha-2032219425.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато