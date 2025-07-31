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Полнолуние в августе 2025 года: когда будет и сколько продлится Осетровая Луна
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19:28 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/polnolunie-v-avguste-2032703675.html
Полнолуние в августе 2025: дата и время появления Осетровой Луны
Полнолуние в августе 2025 года: когда будет и сколько продлится Осетровая Луна
Полнолуние в августе 2025: дата и время появления Осетровой Луны
Полнолуние (Осетровая Луна) наступит 9 августа 2025 года. Во сколько наблюдать, какие звезды будут находиться рядом, календарь фаз Луны в последнем месяце лета... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:28:00+03:00
2025-07-31T19:28:00+03:00
луна
полнолуние
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полнолуние (Осетровая Луна) наступит 9 августа 2025 года. Во сколько наблюдать, какие звезды будут находиться рядом, календарь фаз Луны в последнем месяце лета — в материале РИА Новости.Полнолуние в августе9 августа 2025 года в 10:55 по московскому времени на небе взойдет полная Луна, известная как Луна Осетра."Это название пришло к нам из традиций североамериканских индейцев, которые в это время года ловили озерного осетра — символ изобилия, устойчивости и природного ритма. Однако в этом году полнолуние обещает быть не только красивым, но и энергетически насыщенным — рядом с восходящей Луной окажутся Сатурн, Венера и Юпитер, формируя редкое утреннее выравнивание планет, которое подчеркнет значимость момента", — рассказывает астролог Юлия Рольник.Когда и где наблюдатьПоследнее летнее полнолуние наступит в утренние часы, когда светило уже зайдет за горизонт и не будет видна на небе.Однако всю ночь с 8 на 9 августа и вечером 9 августа после 21:00 по московскому времени Луна будет в полном, почти круглосуточном сиянии, освещая ночное небо ярким, серебристым светом. Именно в это время ее и стоит наблюдать.Какие звезды будут рядом с Луной в августеЛуна будет сиять в созвездии Козерога. Юлия Рольник поясняет, что рядом с Луной будут видны и яркие планеты — Сатурн, Венера и Юпитер, выстроившиеся в зрелищное утреннее выравнивание.Но именно вечером 8 и 9 августа они уже постепенно будут скрываться за горизонтом. Поэтому лучшее время для наблюдений — предрассветные часы 9 августа, примерно с 3:30 до 4:30 утра, пока ещё видны и планеты, и луна вблизи полноты.По словам астролога, полнолуние 9 августа совпадает с метеорным потоком Персеиды. С 17 июля по 24 августа Земля проходит через след кометы Свифта-Туттля, вызывая яркий метеорный поток — Персеиды. Пик которого, по прогнозам, придется в ночь с 11 на 12 августа, но уже 9 августа, в ночь полнолуния, метеоры можно будет увидеть — особенно после полуночи, глядя в сторону созвездия Персея. Свет полной Луны немного помешает, но в темных местах метеоры всё равно заметны.Мнение экспертаЭксперт советует в этот период:Чего не стоит делать в полнолуние:
https://ria.ru/20250205/polnolunie-1997577154.html
https://ria.ru/20250411/luna-2010627247.html
https://ria.ru/20250319/pozdnyakov-2005880305.html
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луна, полнолуние
Луна, полнолуние

Полнолуние в августе 2025: дата и время появления Осетровой Луны

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПолнолуние
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Оглавление
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полнолуние (Осетровая Луна) наступит 9 августа 2025 года. Во сколько наблюдать, какие звезды будут находиться рядом, календарь фаз Луны в последнем месяце лета — в материале РИА Новости.
Полнолуния 2025 года
Магия ночного светила: полнолуния в 2025 году, когда будут, приметы
5 февраля, 17:48

Полнолуние в августе

9 августа 2025 года в 10:55 по московскому времени на небе взойдет полная Луна, известная как Луна Осетра.
"Это название пришло к нам из традиций североамериканских индейцев, которые в это время года ловили озерного осетра — символ изобилия, устойчивости и природного ритма. Однако в этом году полнолуние обещает быть не только красивым, но и энергетически насыщенным — рядом с восходящей Луной окажутся Сатурн, Венера и Юпитер, формируя редкое утреннее выравнивание планет, которое подчеркнет значимость момента", — рассказывает астролог Юлия Рольник.

Когда и где наблюдать

Последнее летнее полнолуние наступит в утренние часы, когда светило уже зайдет за горизонт и не будет видна на небе.
Однако всю ночь с 8 на 9 августа и вечером 9 августа после 21:00 по московскому времени Луна будет в полном, почти круглосуточном сиянии, освещая ночное небо ярким, серебристым светом. Именно в это время ее и стоит наблюдать.

Какие звезды будут рядом с Луной в августе

Луна будет сиять в созвездии Козерога. Юлия Рольник поясняет, что рядом с Луной будут видны и яркие планеты — Сатурн, Венера и Юпитер, выстроившиеся в зрелищное утреннее выравнивание.
Но именно вечером 8 и 9 августа они уже постепенно будут скрываться за горизонтом. Поэтому лучшее время для наблюдений — предрассветные часы 9 августа, примерно с 3:30 до 4:30 утра, пока ещё видны и планеты, и луна вблизи полноты.
По словам астролога, полнолуние 9 августа совпадает с метеорным потоком Персеиды. С 17 июля по 24 августа Земля проходит через след кометы Свифта-Туттля, вызывая яркий метеорный поток — Персеиды. Пик которого, по прогнозам, придется в ночь с 11 на 12 августа, но уже 9 августа, в ночь полнолуния, метеоры можно будет увидеть — особенно после полуночи, глядя в сторону созвездия Персея. Свет полной Луны немного помешает, но в темных местах метеоры всё равно заметны.
Луна - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Ученый рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Луну
11 апреля, 08:42

Мнение эксперта

  1. 1.
    В период полнолуния, по мнению Юлии Рольник, нервная система находится в зоне риска: могут обостриться неврозы, панические атаки, бессонница, головные боли.
  2. 2.
    Людям с повышенной эмоциональностью и чувствительной психикой рекомендуется сократить стресс, снизить нагрузку и избегать конфликтов.
  3. 3.
    В полную фазу Луны также возможны обострения хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы и дыхательных органов.
  4. 4.
    Может увеличиться число ДТП, несчастных случаев, аварий, особенно при использовании электрических и скоростных видов транспорта.

Эксперт советует в этот период:

  • завершать — полнолуние подходит для подведения итогов, отпускания прошлого, отказа от ненужного (вещей, связей, привычек, страхов);
  • чистить пространство и собственные мысли — проводить энергетические чистки, избавляться от хлама, делать очистительные процедуры, наводить порядок в доме и мыслях;
  • анализировать и осознавать — особенно важны размышления: где я ограничиваю себя, где подавляю свободу или жертвую собой ради чужих ожиданий;
  • медитировать и работать с интуицией — полнолуние усиливает сны, знаки, внутренние озарения, это отличное время для практик тишины, медитации, написания дневника;
  • завершать творческие проекты — особенно те, что были отложены. Возвращение к старым идеям может принести успех;
  • выражать благодарность за то, что уже есть. Благодарность в полнолуние усиливает вибрации изобилия.

Чего не стоит делать в полнолуние:

  • начинать важные дела и проекты — особенно новые контракты, бизнес, покупки техники;
  • конфликтовать и провоцировать ссоры – эмоции обострены, есть риск сказать или сделать то, о чём позже пожалеете;
  • принимать импульсивные решения — особенно в личной жизни и финансах, не поддавайтесь давлению;
  • игнорировать сигналы тела — если чувствуете переутомление, тревогу, бессонницу — дайте себе отдых и заботу.
Сергей Поздняков - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Сергей Поздняков: мы готовы сделать скафандры для полета на Луну и Марс
19 марта, 12:00
 
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