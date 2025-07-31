https://ria.ru/20250731/polnolunie-v-avguste-2032703675.html

Полнолуние в августе 2025: дата и время появления Осетровой Луны

Полнолуние в августе 2025 года: когда будет и сколько продлится Осетровая Луна

Полнолуние в августе 2025: дата и время появления Осетровой Луны

Полнолуние (Осетровая Луна) наступит 9 августа 2025 года. Во сколько наблюдать, какие звезды будут находиться рядом, календарь фаз Луны в последнем месяце лета... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:28:00+03:00

2025-07-31T19:28:00+03:00

2025-07-31T19:28:00+03:00

луна

полнолуние

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полнолуние (Осетровая Луна) наступит 9 августа 2025 года. Во сколько наблюдать, какие звезды будут находиться рядом, календарь фаз Луны в последнем месяце лета — в материале РИА Новости.Полнолуние в августе9 августа 2025 года в 10:55 по московскому времени на небе взойдет полная Луна, известная как Луна Осетра."Это название пришло к нам из традиций североамериканских индейцев, которые в это время года ловили озерного осетра — символ изобилия, устойчивости и природного ритма. Однако в этом году полнолуние обещает быть не только красивым, но и энергетически насыщенным — рядом с восходящей Луной окажутся Сатурн, Венера и Юпитер, формируя редкое утреннее выравнивание планет, которое подчеркнет значимость момента", — рассказывает астролог Юлия Рольник.Когда и где наблюдатьПоследнее летнее полнолуние наступит в утренние часы, когда светило уже зайдет за горизонт и не будет видна на небе.Однако всю ночь с 8 на 9 августа и вечером 9 августа после 21:00 по московскому времени Луна будет в полном, почти круглосуточном сиянии, освещая ночное небо ярким, серебристым светом. Именно в это время ее и стоит наблюдать.Какие звезды будут рядом с Луной в августеЛуна будет сиять в созвездии Козерога. Юлия Рольник поясняет, что рядом с Луной будут видны и яркие планеты — Сатурн, Венера и Юпитер, выстроившиеся в зрелищное утреннее выравнивание.Но именно вечером 8 и 9 августа они уже постепенно будут скрываться за горизонтом. Поэтому лучшее время для наблюдений — предрассветные часы 9 августа, примерно с 3:30 до 4:30 утра, пока ещё видны и планеты, и луна вблизи полноты.По словам астролога, полнолуние 9 августа совпадает с метеорным потоком Персеиды. С 17 июля по 24 августа Земля проходит через след кометы Свифта-Туттля, вызывая яркий метеорный поток — Персеиды. Пик которого, по прогнозам, придется в ночь с 11 на 12 августа, но уже 9 августа, в ночь полнолуния, метеоры можно будет увидеть — особенно после полуночи, глядя в сторону созвездия Персея. Свет полной Луны немного помешает, но в темных местах метеоры всё равно заметны.Мнение экспертаЭксперт советует в этот период:Чего не стоит делать в полнолуние:

https://ria.ru/20250205/polnolunie-1997577154.html

https://ria.ru/20250411/luna-2010627247.html

https://ria.ru/20250319/pozdnyakov-2005880305.html

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луна, полнолуние