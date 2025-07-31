Полнолуние в августе 2025: дата и время появления Осетровой Луны
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полнолуние (Осетровая Луна) наступит 9 августа 2025 года. Во сколько наблюдать, какие звезды будут находиться рядом, календарь фаз Луны в последнем месяце лета — в материале РИА Новости.
Полнолуние в августе
9 августа 2025 года в 10:55 по московскому времени на небе взойдет полная Луна, известная как Луна Осетра.
"Это название пришло к нам из традиций североамериканских индейцев, которые в это время года ловили озерного осетра — символ изобилия, устойчивости и природного ритма. Однако в этом году полнолуние обещает быть не только красивым, но и энергетически насыщенным — рядом с восходящей Луной окажутся Сатурн, Венера и Юпитер, формируя редкое утреннее выравнивание планет, которое подчеркнет значимость момента", — рассказывает астролог Юлия Рольник.
Когда и где наблюдать
Последнее летнее полнолуние наступит в утренние часы, когда светило уже зайдет за горизонт и не будет видна на небе.
Однако всю ночь с 8 на 9 августа и вечером 9 августа после 21:00 по московскому времени Луна будет в полном, почти круглосуточном сиянии, освещая ночное небо ярким, серебристым светом. Именно в это время ее и стоит наблюдать.
Какие звезды будут рядом с Луной в августе
Луна будет сиять в созвездии Козерога. Юлия Рольник поясняет, что рядом с Луной будут видны и яркие планеты — Сатурн, Венера и Юпитер, выстроившиеся в зрелищное утреннее выравнивание.
Но именно вечером 8 и 9 августа они уже постепенно будут скрываться за горизонтом. Поэтому лучшее время для наблюдений — предрассветные часы 9 августа, примерно с 3:30 до 4:30 утра, пока ещё видны и планеты, и луна вблизи полноты.
По словам астролога, полнолуние 9 августа совпадает с метеорным потоком Персеиды. С 17 июля по 24 августа Земля проходит через след кометы Свифта-Туттля, вызывая яркий метеорный поток — Персеиды. Пик которого, по прогнозам, придется в ночь с 11 на 12 августа, но уже 9 августа, в ночь полнолуния, метеоры можно будет увидеть — особенно после полуночи, глядя в сторону созвездия Персея. Свет полной Луны немного помешает, но в темных местах метеоры всё равно заметны.
Мнение эксперта
- 1.В период полнолуния, по мнению Юлии Рольник, нервная система находится в зоне риска: могут обостриться неврозы, панические атаки, бессонница, головные боли.
- 2.Людям с повышенной эмоциональностью и чувствительной психикой рекомендуется сократить стресс, снизить нагрузку и избегать конфликтов.
- 3.В полную фазу Луны также возможны обострения хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы и дыхательных органов.
- 4.Может увеличиться число ДТП, несчастных случаев, аварий, особенно при использовании электрических и скоростных видов транспорта.
Эксперт советует в этот период:
- завершать — полнолуние подходит для подведения итогов, отпускания прошлого, отказа от ненужного (вещей, связей, привычек, страхов);
- чистить пространство и собственные мысли — проводить энергетические чистки, избавляться от хлама, делать очистительные процедуры, наводить порядок в доме и мыслях;
- анализировать и осознавать — особенно важны размышления: где я ограничиваю себя, где подавляю свободу или жертвую собой ради чужих ожиданий;
- медитировать и работать с интуицией — полнолуние усиливает сны, знаки, внутренние озарения, это отличное время для практик тишины, медитации, написания дневника;
- завершать творческие проекты — особенно те, что были отложены. Возвращение к старым идеям может принести успех;
- выражать благодарность за то, что уже есть. Благодарность в полнолуние усиливает вибрации изобилия.
Чего не стоит делать в полнолуние:
- начинать важные дела и проекты — особенно новые контракты, бизнес, покупки техники;
- конфликтовать и провоцировать ссоры – эмоции обострены, есть риск сказать или сделать то, о чём позже пожалеете;
- принимать импульсивные решения — особенно в личной жизни и финансах, не поддавайтесь давлению;
- игнорировать сигналы тела — если чувствуете переутомление, тревогу, бессонницу — дайте себе отдых и заботу.