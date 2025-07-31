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Politico: Трамп убеждал главу ЕК отказаться от энергоносителей из России - РИА Новости, 31.07.2025
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11:51 31.07.2025 (обновлено: 11:52 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/politico-2032544267.html
Politico: Трамп убеждал главу ЕК отказаться от энергоносителей из России
Politico: Трамп убеждал главу ЕК отказаться от энергоносителей из России - РИА Новости, 31.07.2025
Politico: Трамп убеждал главу ЕК отказаться от энергоносителей из России
Первостепенным приоритетом для президента США Дональда Трампа во время торговых переговоров с ЕС была попытка убедить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:51:00+03:00
2025-07-31T11:52:00+03:00
сша
россия
европа
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первостепенным приоритетом для президента США Дональда Трампа во время торговых переговоров с ЕС была попытка убедить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить покупать российские энергоносители и закупать вместо этого их в Штатах, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. "На прошлых выходных, когда Трамп встречался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен для окончательного согласования торговой сделки, приоритетом номер один для американского лидера было убедить Европу "прекратить покупать российские энергоносители" и вместо этого "покупать это у нас" (в США - ред.)", - говорится в публикации. По словам собеседника издания, изначально Трамп требовал, чтобы глава ЕК взяла на себя обязательство закупить энергоносители в США на сумму один триллион долларов в течение своего срока. Кроме того, согласно источникам Politico, в Белом доме образовались две фракции, занявшие разные позиции по вопросу торговли энергоносителями. Первые из них выступают за сделку, допускающую поставки российского газа в Европу, тогда как другие отстаивают точку зрения, по которой подобные поставки могут "свести на нет успехи" США в области экспорта СПГ. На фоне этого американские нефтегазовые компании разрабатывают стратегию на случай снятия санкций с российских энергоносителей, сообщил изданию неназванный руководитель одной из таких компаний. По его словам, в США не считают этот вариант "неизбежным", однако, тем не менее, рассматривают такую возможность. В свою очередь, другие представители американской нефтегазовой отрасли предупреждают администрацию Трампа, что нормализация отношений с Россией якобы будет противоречить курсу Трампа в области экономики и энергетики, направленному на увеличение экспорта энергоносителей из США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в Соединенные Штаты дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки. Позднее фон дер Ляйен пообещала заменить всё российское топливо американским СПГ и ядерным топливом. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032528323.html
https://ria.ru/20250731/tramp-2032490453.html
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сша, россия, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Politico: Трамп убеждал главу ЕК отказаться от энергоносителей из России

Politico: Трамп убеждал Фон дер Ляйен отказаться от энергоносителей из РФ

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первостепенным приоритетом для президента США Дональда Трампа во время торговых переговоров с ЕС была попытка убедить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить покупать российские энергоносители и закупать вместо этого их в Штатах, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"На прошлых выходных, когда Трамп встречался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен для окончательного согласования торговой сделки, приоритетом номер один для американского лидера было убедить Европу "прекратить покупать российские энергоносители" и вместо этого "покупать это у нас" (в США - ред.)", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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10:34
По словам собеседника издания, изначально Трамп требовал, чтобы глава ЕК взяла на себя обязательство закупить энергоносители в США на сумму один триллион долларов в течение своего срока.
Кроме того, согласно источникам Politico, в Белом доме образовались две фракции, занявшие разные позиции по вопросу торговли энергоносителями. Первые из них выступают за сделку, допускающую поставки российского газа в Европу, тогда как другие отстаивают точку зрения, по которой подобные поставки могут "свести на нет успехи" США в области экспорта СПГ.
На фоне этого американские нефтегазовые компании разрабатывают стратегию на случай снятия санкций с российских энергоносителей, сообщил изданию неназванный руководитель одной из таких компаний. По его словам, в США не считают этот вариант "неизбежным", однако, тем не менее, рассматривают такую возможность.
В свою очередь, другие представители американской нефтегазовой отрасли предупреждают администрацию Трампа, что нормализация отношений с Россией якобы будет противоречить курсу Трампа в области экономики и энергетики, направленному на увеличение экспорта энергоносителей из США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в Соединенные Штаты дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки. Позднее фон дер Ляйен пообещала заменить всё российское топливо американским СПГ и ядерным топливом.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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