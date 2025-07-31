https://ria.ru/20250731/politico-2032544267.html
Politico: Трамп убеждал главу ЕК отказаться от энергоносителей из России
Politico: Трамп убеждал главу ЕК отказаться от энергоносителей из России - РИА Новости, 31.07.2025
Politico: Трамп убеждал главу ЕК отказаться от энергоносителей из России
Первостепенным приоритетом для президента США Дональда Трампа во время торговых переговоров с ЕС была попытка убедить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:51:00+03:00
2025-07-31T11:51:00+03:00
2025-07-31T11:52:00+03:00
сша
россия
европа
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032090312_196:504:2262:1666_1920x0_80_0_0_3e62afb69ce05646c20f3dbab25622a3.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первостепенным приоритетом для президента США Дональда Трампа во время торговых переговоров с ЕС была попытка убедить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить покупать российские энергоносители и закупать вместо этого их в Штатах, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. "На прошлых выходных, когда Трамп встречался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен для окончательного согласования торговой сделки, приоритетом номер один для американского лидера было убедить Европу "прекратить покупать российские энергоносители" и вместо этого "покупать это у нас" (в США - ред.)", - говорится в публикации. По словам собеседника издания, изначально Трамп требовал, чтобы глава ЕК взяла на себя обязательство закупить энергоносители в США на сумму один триллион долларов в течение своего срока. Кроме того, согласно источникам Politico, в Белом доме образовались две фракции, занявшие разные позиции по вопросу торговли энергоносителями. Первые из них выступают за сделку, допускающую поставки российского газа в Европу, тогда как другие отстаивают точку зрения, по которой подобные поставки могут "свести на нет успехи" США в области экспорта СПГ. На фоне этого американские нефтегазовые компании разрабатывают стратегию на случай снятия санкций с российских энергоносителей, сообщил изданию неназванный руководитель одной из таких компаний. По его словам, в США не считают этот вариант "неизбежным", однако, тем не менее, рассматривают такую возможность. В свою очередь, другие представители американской нефтегазовой отрасли предупреждают администрацию Трампа, что нормализация отношений с Россией якобы будет противоречить курсу Трампа в области экономики и энергетики, направленному на увеличение экспорта энергоносителей из США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в Соединенные Штаты дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки. Позднее фон дер Ляйен пообещала заменить всё российское топливо американским СПГ и ядерным топливом. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032528323.html
https://ria.ru/20250731/tramp-2032490453.html
https://ria.ru/20250730/tramp-2032261897.html
сша
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032090312_138:0:2359:1666_1920x0_80_0_0_b4ab5b2fae91ff023027c0387f59e443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Politico: Трамп убеждал главу ЕК отказаться от энергоносителей из России
Politico: Трамп убеждал Фон дер Ляйен отказаться от энергоносителей из РФ
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первостепенным приоритетом для президента США Дональда Трампа во время торговых переговоров с ЕС была попытка убедить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить покупать российские энергоносители и закупать вместо этого их в Штатах, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"На прошлых выходных, когда Трамп
встречался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен
для окончательного согласования торговой сделки, приоритетом номер один для американского лидера было убедить Европу
"прекратить покупать российские энергоносители" и вместо этого "покупать это у нас" (в США
- ред.)", - говорится в публикации.
По словам собеседника издания, изначально Трамп требовал, чтобы глава ЕК взяла на себя обязательство закупить энергоносители в США на сумму один триллион долларов в течение своего срока.
Кроме того, согласно источникам Politico, в Белом доме образовались две фракции, занявшие разные позиции по вопросу торговли энергоносителями. Первые из них выступают за сделку, допускающую поставки российского газа в Европу, тогда как другие отстаивают точку зрения, по которой подобные поставки могут "свести на нет успехи" США в области экспорта СПГ.
На фоне этого американские нефтегазовые компании разрабатывают стратегию на случай снятия санкций с российских энергоносителей, сообщил изданию неназванный руководитель одной из таких компаний. По его словам, в США не считают этот вариант "неизбежным", однако, тем не менее, рассматривают такую возможность.
В свою очередь, другие представители американской нефтегазовой отрасли предупреждают администрацию Трампа, что нормализация отношений с Россией
якобы будет противоречить курсу Трампа в области экономики и энергетики, направленному на увеличение экспорта энергоносителей из США.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС
в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в Соединенные Штаты дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки. Позднее фон дер Ляйен пообещала заменить всё российское топливо американским СПГ и ядерным топливом.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.