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"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран
"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран - РИА Новости, 31.07.2025
"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран
Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран, будет летать один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран, будет летать один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по пятницам, сообщила компания."Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два рейса в неделю по средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321", - говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.
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тегеран (город), аэрофлот, москва, в мире, airbus a321, хакерская атака на "аэрофлот"
Тегеран (город), Аэрофлот, Москва, В мире, Airbus A321, Хакерская атака на "Аэрофлот"
"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран
"Аэрофлот" в августе возобновит полеты из Москвы в Тегеран