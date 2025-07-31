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"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран

"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран - РИА Новости, 31.07.2025

"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран

Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран, будет летать один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:22:00+03:00

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в мире

airbus a321

хакерская атака на "аэрофлот"

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран, будет летать один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по пятницам, сообщила компания."Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два рейса в неделю по средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321", - говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.

https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032030817.html

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