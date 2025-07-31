Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 31.07.2025 (обновлено: 12:32 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/polet-2032559576.html
"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран
"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран - РИА Новости, 31.07.2025
"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран
Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран, будет летать один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:22:00+03:00
2025-07-31T12:32:00+03:00
тегеран (город)
аэрофлот
москва
в мире
airbus a321
хакерская атака на "аэрофлот"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031914609_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_ad8989ed1f4046c2bb192c08e1e3b984.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран, будет летать один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по пятницам, сообщила компания."Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два рейса в неделю по средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321", - говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.
https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032030817.html
тегеран (город)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031914609_493:0:3224:2048_1920x0_80_0_0_a214f641a04dffe7e9e19370a67a476a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тегеран (город), аэрофлот, москва, в мире, airbus a321, хакерская атака на "аэрофлот"
Тегеран (город), Аэрофлот, Москва, В мире, Airbus A321, Хакерская атака на "Аэрофлот"
"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран

"Аэрофлот" в августе возобновит полеты из Москвы в Тегеран

© Наталья СеливерстоваСамолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Наталья Селиверстова
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран, будет летать один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по пятницам, сообщила компания.
"Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два рейса в неделю по средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321", - говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.
Пассажиры у табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Цифровой теракт: глобальный сбой в "Аэрофлоте" — а что делать пассажирам?
29 июля, 08:00
 
Тегеран (город)АэрофлотМоскваВ миреAirbus A321Хакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала