https://ria.ru/20250731/podmoskove-2032593132.html

Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области

Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области - РИА Новости, 31.07.2025

Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области

В Московской области по программе выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья с 1 июня в администрации 40 округов подали 859 заявлений, сообщает... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:19:00+03:00

2025-07-31T14:19:00+03:00

2025-07-31T14:19:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Московской области по программе выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья с 1 июня в администрации 40 округов подали 859 заявлений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. Программа стартовала в первый день лета. В силу ее расширения с 25 июля к ней помимо собственников, присоединились и жители, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма. "Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года", — приводит пресс-служба слова министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского. Документ гарантирует покупку жилья за счет государства, где один квадратный метр стоит 174 839 рублей. Минимальный метраж — 28 квадратных метров, даже если принадлежащая владельцу площадь меньше. Так, возмещение составит не менее 4 895 492 рублей. Желающим приобрести документ необходимо до 1 сентября в письменном виде сообщить об этом администрации своего муниципалитета. Затем до 1 ноября выбрать жилплощадь и использовать сертификат. Стоит подчеркнуть, что переселенцы остаются жить по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.

https://ria.ru/20250731/litvinovo-2032582046.html

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московская область (подмосковье), жилье