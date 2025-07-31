Рейтинг@Mail.ru
Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:19 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/podmoskove-2032593132.html
Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области
Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области - РИА Новости, 31.07.2025
Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области
В Московской области по программе выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья с 1 июня в администрации 40 округов подали 859 заявлений, сообщает... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:19:00+03:00
2025-07-31T14:19:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027609392_0:283:2961:1949_1920x0_80_0_0_1e8df480d1fbe1e905b637a5d1de5f02.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Московской области по программе выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья с 1 июня в администрации 40 округов подали 859 заявлений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. Программа стартовала в первый день лета. В силу ее расширения с 25 июля к ней помимо собственников, присоединились и жители, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма. "Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года", — приводит пресс-служба слова министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского. Документ гарантирует покупку жилья за счет государства, где один квадратный метр стоит 174 839 рублей. Минимальный метраж — 28 квадратных метров, даже если принадлежащая владельцу площадь меньше. Так, возмещение составит не менее 4 895 492 рублей. Желающим приобрести документ необходимо до 1 сентября в письменном виде сообщить об этом администрации своего муниципалитета. Затем до 1 ноября выбрать жилплощадь и использовать сертификат. Стоит подчеркнуть, что переселенцы остаются жить по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.
https://ria.ru/20250731/litvinovo-2032582046.html
https://ria.ru/20250730/pozhary-2032446959.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027609392_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_c3ab117170c84d11d83af67e7d958b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье
Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области

Свыше 850 заявок подали на жилищные сертификаты с 1 июня в Московской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДверь квартиры
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дверь квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Московской области по программе выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья с 1 июня в администрации 40 округов подали 859 заявлений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Программа стартовала в первый день лета. В силу ее расширения с 25 июля к ней помимо собственников, присоединились и жители, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма.
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Лекцию по правам человека провели в подмосковном лагере "Литвиново"
13:40
"Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года", — приводит пресс-служба слова министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского.
Документ гарантирует покупку жилья за счет государства, где один квадратный метр стоит 174 839 рублей. Минимальный метраж — 28 квадратных метров, даже если принадлежащая владельцу площадь меньше. Так, возмещение составит не менее 4 895 492 рублей.
Желающим приобрести документ необходимо до 1 сентября в письменном виде сообщить об этом администрации своего муниципалитета. Затем до 1 ноября выбрать жилплощадь и использовать сертификат. Стоит подчеркнуть, что переселенцы остаются жить по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Около 100 лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье с начала года
Вчера, 19:04
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Жилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала