https://ria.ru/20250731/podmoskove-2032593132.html
Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области
Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области - РИА Новости, 31.07.2025
Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области
В Московской области по программе выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья с 1 июня в администрации 40 округов подали 859 заявлений, сообщает... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:19:00+03:00
2025-07-31T14:19:00+03:00
2025-07-31T14:19:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027609392_0:283:2961:1949_1920x0_80_0_0_1e8df480d1fbe1e905b637a5d1de5f02.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Московской области по программе выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья с 1 июня в администрации 40 округов подали 859 заявлений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. Программа стартовала в первый день лета. В силу ее расширения с 25 июля к ней помимо собственников, присоединились и жители, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма. "Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года", — приводит пресс-служба слова министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского. Документ гарантирует покупку жилья за счет государства, где один квадратный метр стоит 174 839 рублей. Минимальный метраж — 28 квадратных метров, даже если принадлежащая владельцу площадь меньше. Так, возмещение составит не менее 4 895 492 рублей. Желающим приобрести документ необходимо до 1 сентября в письменном виде сообщить об этом администрации своего муниципалитета. Затем до 1 ноября выбрать жилплощадь и использовать сертификат. Стоит подчеркнуть, что переселенцы остаются жить по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.
https://ria.ru/20250731/litvinovo-2032582046.html
https://ria.ru/20250730/pozhary-2032446959.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027609392_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_c3ab117170c84d11d83af67e7d958b4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье
Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области
Свыше 850 заявок подали на жилищные сертификаты с 1 июня в Московской области
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Московской области по программе выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья с 1 июня в администрации 40 округов подали 859 заявлений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Программа стартовала в первый день лета. В силу ее расширения с 25 июля к ней помимо собственников, присоединились и жители, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма.
"Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года", — приводит пресс-служба слова министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского.
Документ гарантирует покупку жилья за счет государства, где один квадратный метр стоит 174 839 рублей. Минимальный метраж — 28 квадратных метров, даже если принадлежащая владельцу площадь меньше. Так, возмещение составит не менее 4 895 492 рублей.
Желающим приобрести документ необходимо до 1 сентября в письменном виде сообщить об этом администрации своего муниципалитета. Затем до 1 ноября выбрать жилплощадь и использовать сертификат. Стоит подчеркнуть, что переселенцы остаются жить по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.