https://ria.ru/20250731/podmoskove-2032537881.html

В Подмосковье за три года снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В Подмосковье за три года снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией - РИА Новости, 31.07.2025

В Подмосковье за три года снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье за последние три года снизилась на 10,6%, а за пять лет – на 17,3%, сообщил заместитель председателя правительства... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:28:00+03:00

2025-07-31T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье за последние три года снизилась на 10,6%, а за пять лет – на 17,3%, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "За последние три года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизилась на 10,6%, а за пять лет – на 17,3%. Важно, что пациенты с ВИЧ бесплатно получают эффективное и современное лечение – антиретровирусную терапию, которая позволяет сохранить не только качество жизни, но и ее продолжительность. Кроме того, женщина с положительным ВИЧ-статусом имеет все шансы родить здорового ребёнка, если она принимает необходимые препараты и следует рекомендациям врачей", - сказал Забелин, слова которого приводятся пресс-службой министерства здравоохранения Подмосковья. В ведомстве напомнили, что жители региона могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Для того, чтобы пройти такое исследование, необходимо обратиться в кабинет тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, центр по профилактике и борьбе со СПИДом проводит регулярные выезды мобильных медицинских комплексов.

https://ria.ru/20250728/rossija-2031851750.html

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здоровье - общество, московская область (подмосковье)