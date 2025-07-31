https://ria.ru/20250731/peterburg-2032542248.html
Полиция в Петербурге нашла Bentley на гусеницах
Полиция в Петербурге нашла Bentley на гусеницах - РИА Новости, 31.07.2025
Полиция в Петербурге нашла Bentley на гусеницах
Автомобиль Bentley на гусеницах нашла полиция во время рейда в гаражном кооперативе Санкт-Петербурга, следует из видео, опубликованного пресс-службой... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:41:00+03:00
2025-07-31T11:41:00+03:00
2025-07-31T11:41:00+03:00
россия
санкт-петербург
bentley motors
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Автомобиль Bentley на гусеницах нашла полиция во время рейда в гаражном кооперативе Санкт-Петербурга, следует из видео, опубликованного пресс-службой регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в среду правоохранители провели "оперативно-профилактическое" мероприятие на территории гаражного массива на Шафировском проспекте, который, по оперативным данным, является одним из мест локального пребывания иностранных граждан. Проверке подверглись почти 300 работников автомастерских, при этом несколько десятков рабочих оказались иностранными гражданами. Как установили полицейские, девять мигрантов находились на территории России нелегально. Они доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности, также им грозит выдворение из РФ. "С учетом специфики проверяемого объекта отдельное внимание полицейские уделили автотранспорту. Было досмотрено 67 автомобилей. Выявлено несколько нарушений, связанных с несоблюдением правил тонировки стекол, а также несколько авто с архивными номерами. Владельцы таких автомобилей привлечены к административной ответственности", – рассказали в ГУМВД. При этом на опубликованном видео рейда в гаражном кооперативе можно увидеть, в частности, автомобиль Bentley, оборудованный гусеничным ходом, который находится не в гараже, а на открытой территории. Комментарием полиции по поводу его переоборудования РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250729/peterburg-2032231261.html
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Автомобиль Bentley на гусеницах в гаражном кооперативе Петербурга
Полиция во время рейда в гаражном кооперативе Петербурга нашла Bentley на гусеницах.
Видео публикует региональный главк МВД.
2025-07-31T11:41
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россия, санкт-петербург, bentley motors, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Bentley Motors, Происшествия
Полиция в Петербурге нашла Bentley на гусеницах
Полиция при рейде в гаражном кооперативе Петербурга нашла Bentley на гусеницах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Автомобиль Bentley на гусеницах нашла полиция во время рейда в гаражном кооперативе Санкт-Петербурга, следует из видео, опубликованного пресс-службой регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, в среду правоохранители провели "оперативно-профилактическое" мероприятие на территории гаражного массива на Шафировском проспекте, который, по оперативным данным, является одним из мест локального пребывания иностранных граждан.
Проверке подверглись почти 300 работников автомастерских, при этом несколько десятков рабочих оказались иностранными гражданами. Как установили полицейские, девять мигрантов находились на территории России
нелегально. Они доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности, также им грозит выдворение из РФ.
"С учетом специфики проверяемого объекта отдельное внимание полицейские уделили автотранспорту. Было досмотрено 67 автомобилей. Выявлено несколько нарушений, связанных с несоблюдением правил тонировки стекол, а также несколько авто с архивными номерами. Владельцы таких автомобилей привлечены к административной ответственности", – рассказали в ГУМВД.
При этом на опубликованном видео рейда в гаражном кооперативе можно увидеть, в частности, автомобиль Bentley, оборудованный гусеничным ходом, который находится не в гараже, а на открытой территории.
Комментарием полиции по поводу его переоборудования РИА Новости пока не располагает.